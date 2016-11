Trasferimento uffici e scuole di via Marzano, Nardò Bene Comune: “Da Mellone slogan e apparenza”

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – “Slogan e apparenza”: per Nardò Bene Comune il sindaco Pippi Mellone e i suoi si sarebbero fatti contagiare dalla “smania da selfie compulsivo”. A scapito di “fatti e sostanza”.

Per Nardò Bene Comune il trasferimento di uffici pubblici nei locali dell’ex tribunale, “idea apparentemente condivisibile”, si rivela, invece “uno scoop buono solo nei propositi, nel consolidamento della propria immagine sui social network e nell’affermazione del brand Mellone, il sindaco operaio, anche fuori dai confini territoriali”.

Il trasloco, infatti, avrebbe suscitato “le perplessità e in alcuni casi lo sdegno di decine di insegnanti e centinaia di genitori i cui figli frequentano la scuola primaria e dell’infanzia di via Marzano, che attendono di conoscere la sede sostitutiva del proprio istituto, dichiarato inagibile. Vane si sono rivelate le speranze di un trasferimento dell’istituto proprio nella struttura che, in questi giorni, l’amministrazione Mellone-Capoti ha destinato ad uffici comunali, l’unica sede pronta, in buone condizioni, per spostare lì fin da subito i bambini e gli insegnanti per la loro sicurezza, che dovrebbe essere una priorità inderogabile rispetto a tutte le altre”.

La struttura, inoltre, parrebbe “piccola per contenere tutti gli uffici che si vorrebbero trasferire”: per Nardò Bene Comune, la “fretta di immortalarsi” all’atto del trasloco avrebbe preceduto la verifica sulla capienza.

Sulla questione delle scuole di via Marzano intervengono anche gli esponenti pentastellati Marco Indraccolo e Cristian Casili, che non mancano di bacchettare, da un lato, “l’armata Brancaleone della sinistra neretina”, colpevole di avere la memoria corta, ma del resto puntano il dito anche contro “l’ostinata attribuzione della paternità dello spostamento degli uffici comunali presso altri edifici pubblici messa in atto dall’attuale amministrazione” che avrebbe così “scordato” le istanze sul tema protocollate dal Movimento nel 2014.

“Caro sindaco Pippi Mellone – evidenziano quindi – in data 14 novembre 2016 le è stata trasmessa una richiesta, a firma dei rappresentanti dei genitori dell’Istituto Comprensivo Polo 3, per l’istituzione di un Tavolo tecnico che promuova una progettazione partecipata con i cittadini. Riteniamo che detta richiesta sia meritevole di accoglimento”.

Con la demolizione e successiva ricostruzione della scuola di Via Marzano il rischio per il futuro, a loro dire, è che “il nuovo edificio ospiti, per il suo primo anno di vita, solo qualche nuova prima classe poiché, per mancanza di rigenerazione, non possiederà più quelle di classe superiore. In poche parole – spiegano – temiamo la scomparsa definitiva del terzo Polo, secondo per numero di alunni iscritti, e il conseguente indebolimento dei servizi per la pubblica istruzione a scapito dell’intera collettività neretina. I minori e i diritti all’istruzione siano tutelati”.