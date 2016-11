“Su con il miele”: degustazioni nei marcati leccesi di “Campagna amica”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Il miele sarà il protagonista dei marcati leccesi di “Campagna amica” di Coldiretti in programma domenica 27 novembre, dalle 8.30 alle 13, nelle piazze Bottazzi e Ariosto.

Qui produttori salentini pronti a dispensare ricette, tra cui le tradizionali preparazioni di pittule e porceddhuzzi della tradizione natalizia salentina, oltre a consigli e dolcissime degustazioni.

Considerato dai Greci il “cibo degli dei” e per la medicina ayurvedica afrodisiaco e disinfettante, il miele, dolce, dorato, ricco di “virtù”, è un toccasana per la salute e per la bellezza ed è un alimento fortemente consigliato, soprattutto in inverno. Tra le sue proprietà, infatti, vi è quella antinfiammatoria, ed è un sedativo naturale per i malanni di stagione, come la tosse, tanto da essere considerato dai medici come un sostituto dei comuni sciroppi, da somministrare la sera prima di coricarsi nella dose di un cucchiaino.

Ma non solo, il miele è anche un cosmetico naturale, da utilizzare per impacchi e maschere di bellezza. Tutto questo come corollario del suo essere il primo dolcificante naturale della storia, ottimo in tutte le preparazioni dolciarie.