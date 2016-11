Meccanici, elettrauti e carrozzieri abusivi: sigilli in cinque officine, multe ai clienti

Share 0 Share 0 Share 0

GALLIPOLI (Lecce) – Autofficine ben attrezzate e attive ma abusive e totalmente sconosciute al fisco e alla Camera di commercio. A scovarle sono stati i finanzieri della compagnia di Gallipoli che hanno eseguito un accurato lavoro di intelligence, attività coordinata dal comando regionale di Bari, con l’obiettivo di contrastare e reprimere il fenomeno dell’abusivismo e il sommerso d’azienda.

In totale sono sette le officine, tra meccaniche, elettrauti e autoriparatori, terminate nella rete dei controlli delle fiamme gialle tra Gallipoli, Nardò, Matino e Collepasso, delle quali cinque sono finite sotto sequestro. Tre di queste attività artigianali, per le quali è prevista l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio per poter operare, sono risultate totalmente in “nero” perché sconosciute al fisco oltre che abusive. Le altre quattro sono risultate titolari di partita Iva, ma prive dei titoli autorizzativi per esercitare l’attività .

Grazie a numerosi appostamenti e l’incrocio degli elementi emersi dalle banche dati, la finanza ha fatto scattare due differenti blitz grazie ai quali ha appurato che le varie officine erano dotate di tutte le strumentazioni necessarie ad effettuare le riparazioni meccaniche e che queste venissero realizzate attivamente, anche se in maniera completamente abusiva. A testimoniarlo, oltre alla presenza di attrezzature del mestiere anche quella di varie autovetture pronte per essere riparate o consegnate al cliente.

Banconi da lavoro, attrezzi, ponti sollevatori idraulici, compressori, forni per la verniciatura: queste sono solo alcune delle macchine utili al lavoro delle officine che, sottoposte a controllo, sono risultate irregolari perché installate senza le prescritte dichiarazioni di conformità. Per questo sono state sottoposte a sequestro amministrativo, finalizzato alla successiva confisca, ed i responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Lecce, ente competente per l’applicazione delle relative sanzioni. Ma non è finita qui.

Alcune delle officine sottoposte al controllo sono finite nei guai per l’illecito smaltimento di rifiuti pericolosi. Inoltre sono scattate sanzioni amministrative anche per i clienti delle officine risultate non iscritte regolarmente alla Camera di commercio. Secondo la legge, infatti, i proprietari delle auto sono obbligati ad avvalersi, per la manutenzione e la riparazione, di imprese autorizzate dall’ente camerale.

Nei confronti dei titolari delle attività risultate abusive, denunciati per le varie irregolarità, verranno effettuati tutti gli accertamenti, anche di natura fiscale, finalizzati a quantificare il volume d’affari non dichiarato e quindi l’evasione fiscale realizzata. Il danno arrecato da queste attività illecite è trasversale e spazia dall’evasione fiscale fino alla concorrenza sleale nei confronti degli operatori regolari, passando per il danno ambientale connesso allo smaltimento incontrollato dei rifiuti pericolosi.