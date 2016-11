Domenica ad Arnesano, le ragioni del No al Referendum Costituzionale

Share 0 Share 0 Share 0

ARNESANO (Lecce) – Presso il palazzo marchesale con De Lorenzis e Trevisi del M5S. “Informiamoci su tutto ciò che non va nella riforma del Governo”.

I portavoce del M5S Diego De Lorenzis alla Camera dei Deputati e Antonio Trevisi al Consiglio Regionale ad Arnesano per spiegare le ragioni del No al Referendum Costituzionale del 4 dicembre. L’evento si terrà presso il Palazzo Marchesale, dalle ore 11:45.

Si spiegheranno i motivi per il quale con la Riforma costituzionale del Governo si prevede uno stravolgimento di ben 47 articoli della nostra Costituzione che toglierà potere decisionale al popolo con un Senato non più eletto dai cittadini e immunità per consiglieri regionali e sindaci nominati senatori dai partiti e che dovranno fare il ‘doppio-lavoro’. Il tutto con costi del Senato sostanzialmente immutati. Regioni ed enti locali vedranno inoltre esautorati i loro poteri in tema di difesa ambientale e del territorio, con inceneritori e grandi opere decise per decreto. Infine saranno triplicate le firme per presentare leggi d’iniziativa popolare.

“Invitiamo i cittadini a partecipare all’incontro – dichiarano i componenti del meetup Arnesano 5 Stelle, organizzatori dell’evento – per non perdere l’occasione di avere un’analisi completa di tutti gli aspetti che riguardano l’appuntamento del referendum costituzionale del 4 dicembre: da quelli prettamente tecnici a quelli sulle possibili ricadute sui territori, a quelli che inquadrano la riforma nel contesto economico e finanziario globale. Siamo fiduciosi che gli italiani daranno un forte segnale il 4 dicembre respingendo in maniera compatta questo attacco al cuore dello Stato ed ai nostri diritti. Riteniamo questo l’obiettivo più importante che tutti i cittadini, le associazioni, i movimenti politici che hanno a cuore il bene del Paese devono perseguire, senza distrazioni, divisioni e con grande motivazione.”