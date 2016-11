Bartholomeos I a Lecce, mons. D’Ambrosio: “Fratellanza tra Chiesa di Lecce e Patriarcato di Costantinopoli”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Bartholomeos I, Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, sarà a Lecce nei prossimi giorni, ospite dell’arcivescovo di Lecce mons. Domenico D’Ambrosio, che si rallegra dell’evento nel messaggio rivolto alla comunità ecclesiale.

L’arrivo a Lecce è previsto il prossimo 1 dicembre. L’Università del Salento gli conferirà la Laurea Magistrale honoris causa in Archeologia durante la cerimonia che si svolgerà nella mattinata del 2 dicembre presso il Centro Congressi del Campus Ecotekne. Durante la sua permanenza leccese visiterà anche il Monastero di San Giovanni Evangelista delle Monache Benedettine e si recherà presso l’Abbazia di Cerrate, nei pressi di Squinzano, un tempo abitata dai monaci basiliani.

Il momento più intenso, “che confermerà l’amicizia e la fratellanza tra la Chiesa di Lecce e il Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli”, come si spiega in una nota dell’Arcivescovado, è previsto nella Cattedrale per la serata dell’1 dicembre. Alle 19, infatti, “la comunità diocesana si stringerà nell’unanime sentimento di fede durante la preghiera ecumenica presieduta da Bartholomeos I e dal suo seguito cui prenderanno parte, insieme con l’arcivescovo D’Ambrosio, i vescovi della metropolia e i rappresentanti leccesi della Chiesa ortodossa.

“Vivremo con lui – prosegue D’Ambrosio nella lettera – un momento intenso di preghiera perché si compia e si realizzi il grande sogno della preghiera sacerdotale di Gesù, quella che leggiamo nel vangelo di Giovanni ‘perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato’. Invito tutti – conclude il Pastore leccese – a partecipare a questa grande invocazione nella quale, anche se divisi, vivremo e invocheremo nella comune preghiera il dono dell’unità che viene dallo stesso Signore e Salvatore, Cristo Gesù”.

Nella mattinata del 2 dicembre, la visita salentina del Patriarca vivrà un’altra tappa significativa presso il Centro Congressi del Campus Ecotekne. Qui si svolgerà la cerimonia per il conferimento della Laurea Magistrale honoris causa in Archeologia. “Con questo riconoscimento – sottolinea il Rettore dell’Università del Salento Vincenzo Zara – vogliamo onorare il grande impegno del Patriarca Ecumenico di Costantinopoli in difesa dell’ambiente, del patrimonio culturale e della dignità umana. La presenza tra noi di Sua Santità, inoltre, ci ricorda un aspetto importante delle radici culturali del territorio in cui operiamo: il Salento, porta d’Italia che guarda all’Oriente. Questo momento di celebrazione, oltre a rinsaldare antichi legami e far rivivere tradizioni secolari, vuole essere un invito a un rinnovato impegno per la salvaguardia della Terra e del patrimonio culturale e per il dialogo tra i popoli con l’auspicio che anche la nostra comunità di studio e di ricerca possa contribuire alla costruzione di un futuro di armonia e giustizia”.