Violenza contro le donne: anatomia di un fenomeno radicato anche in Salento

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Schiaffi, pugni, calci, abusi sessuali, soprusi psicologici: la violenza sulle donne è sempre un’aberrazione, qualsiasi forma essa assuma. Quella che si verifica tra le mura domestiche è particolarmente subdola, perché spesso nascosta. I numeri sono da bollettino di guerra e parlano di un fenomeno radicato, pur in un Paese come l’Italia che usa definirsi civile.

Eppure il quadro che emerge è quello di una società che, in fatto di modernità, ha ancora molto da imparare: basti pensare che il delitto d’onore e il matrimonio riparatore – con cui si estingueva, di fatto, il reato di stupro in caso di nozze con la vittima – sono stati aboliti solo nel 1981. Ovvero 35 anni fa. Solo nel 1996, inoltre, lo stupro diventa un “reato contro la persona”, mentre precedentemente esso era considerato un delitto contro la morale. Nel 2009, inoltre, nell’ordinamento penale italiano è entrato il reato di “stalking”.

Oggi, 25 novembre, istituzioni, associazioni, scuole, sindacati, partiti, celebrano – tante le iniziative anche in provincia – la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, dolorosa ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2009 per sensibilizzare l’opinione pubblica.

L’occasione è utile per riflettere sugli strumenti approntati per contrastare gli abusi contro le donne. A seguito di un incontro alla Direzione generale della ASL di Lecce nei giorni scorsi si è fatto il punto sulla Rete Territoriale Antiviolenza, che comincia a prendere forma. D’accordo, tutti, su un principio fissato dal direttore generale Silvana Melli: “Dobbiamo ragionare e operare per contrastare la violenza contro la fragilità, che è una e riguarda donne, bambini, omosessuali, anziani e disabili”.

Fragilità e risposte da inserire in un sistema complesso in cui far combaciare le diverse esigenze di chi come i Centri antiviolenza opera sul campo, direttamente a contatto con le vittime di violenza, abusi e maltrattamenti fisici e psicologici, e il modus operandi di istituzioni – Magistratura, Tribunale dei Minori, Prefettura, Forze dell’Ordine, Scuola e la stessa Asl – che hanno procedure, tempi, organizzazioni e gerarchie diversi. Il tutto sotto l’ombrello “della legge regionale 29 del 2014 – come ha ricordato la Consigliera di Parità regionale Serenella Molendini – e delle linee guida in corso di definizione, in cui bisognerà inserire e armonizzare i diversi percorsi antiviolenza da realizzare, compreso quello leccese”. Un panorama su cui già operano, a livello regionale, 15 centri antiviolenza privati, sei pubblici, otto case-rifugio, tre “codici rosa” e 35 équipe multidisciplinari.

Nella realtà leccese, in particolare, sarà avviata a breve, dopo la firma di un Protocollo d’intesa tra Procura della Repubblica e ASL, la sperimentazione del “codice rosa” nell’Ospedale di Gallipoli: “Una stanza dedicata all’interno del Pronto Soccorso – ha ricordato il dg Melli – in cui le donne e i minori vittime di violenza saranno accolti, assistiti, curati e avviati in un percorso codificato più ampio che stiamo provando a costruire” . Uno strumento in più che andrà inserito nella Rete Territoriale Antiviolenza, obiettivo finale.

Fondamentale – ha aggiunto Melli – “è anche il coinvolgimento diretto dei pediatri e dei medici di base, così come la formazione degli operatori”. Un punto di partenza – e di non ritorno – per stimolare anche la risposta consapevole delle “agenzie naturali” come Scuola e famiglia e quella istituzionale che – parole del vicecomandante del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce, tenente colonnello Fernando Surico – “necessita solo di essere armonizzata, perché qui a questo tavolo lo Stato è presente”. Il Tavolo interistituzionale ha concluso la riunione aggiornandosi ad una prossima tappa.

In occasione della Giornata, il presidente della Regione Michele Emiliano ha commentato: “Prendere la parola da uomo non è una cosa semplice, perché non possiamo assolverci. Il fenomeno della violenza sulle donne è così diffuso, così largo che per queste ultime i luoghi meno sicuri sono diventati proprio la famiglia e la relazione con un uomo. Questo vuol dire che esiste ancora tra gli uomini una cultura, una diseducazione che li porta a utilizzare la violenza nella relazione con l’universo femminile. Probabilmente si tratta di una deformazione: laddove non riesce a dominare la donna con cui ha un rapporto affettivo, l’uomo cade in frustrazione e nei casi più gravi arriva a molestie, a chiedere cose che le donne non vogliono fare, alla violenza. Questo processo va interrotto, chiamandolo innanzitutto col suo nome: violenza, assoggettamento dell’altro genere. Il bollettino di guerra dei femminicidi ha paragone solo con gli incidenti stradali. Gli uomini hanno bisogno di lavorare su loro stessi, di ritrovare un filo, che parta da una nuova educazione e da una nuova consapevolezza”.

La responsabile regionale di Forza Italia del dipartimento Diritti umani e Libertà civili Filomena D’Antini ha chiesto alla Regione Puglia di istituire un fondo di solidarietà “dedicato alle vittime di violenza assistita e agli orfani di femminicidio che non abbiano superato il diciottesimo anno di età”, ha spiegato. L’obiettivo è quello “sostenerne le spese per l’istruzione per le attività sportive e ricreative e per i servizi socio assistenziali e sanitari, con relativo stanziamento annuale, da stimarsi in base al numero delle vittime che si registrano ogni anno. Al contempo penso – ha aggiunto D’Antini – ad una Commissione per la gestione e il controllo, da incardinare presso l’assessorato al welfare. Tutto ciò garantirebbe la protezione del minore, la riparazione del trauma subito ed il ripristino della sua salute fisica e psicologica”.