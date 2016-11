Trasferta foggiana per Pharma Giuliani Bari, domani il match contro Volley Sebilot Manfredonia

Share 0 Share 0 Share 0

BARI – Pharma Volley Giuliani Bari impegnata a domani a Manfredonia. Anche Brindisi-Cerignola nella settima giornata di B2 femminile.

Volley Manfredonia-Pharma Giuliani Bari non è una partita qualsiasi. Al PalaDante di Manfredonia (in via Dante Alighieri) domani, sabato 26 novembre alle 18 andrà in scena l’incontro valido per la settima giornata del campionato di serie B2 femminile che mette una di fronte all’altra due delle migliori squadre del girone H. Un confronto che evoca solo ottimi ricordi nelle menti dei tifosi Pvg, a cominciare da una tiratissima finale di Coppa Puglia vinta dalle baresi a Manfredonia nel campionato 2014-15, per concludere con le tre splendide gare dei playoff che regalarono alla fine di quella stagione la promozione in B2 alla società di Pierluigi Patruno.

La rivalità sportiva tra le due squadre però non può far dimenticare che le ragazze di coach Fabio Delli Carri hanno iniziato molto meglio il campionato, vincendo 4 partite (tra le quali quella con la corazzata Brindisi) e ottenendo ben 12 punti, 6 in più di Pharma Giuliani, che arriva da due successi consecutivi contro Minturno e Cisterna dopo il brutto inizio. Un altro derby pugliese, quindi, per la Pvg che ha dovuto arrendersi già alle attuali prime della classe, Asem Bari e Cerignola, compagine che a sua volta ha sconfitto Manfredonia nel derby di Capitanata di domenica scorsa.

Coach Castillo sta preparando la sfida senza lasciare nulla al caso. Ogni dettaglio può essere decisivo, in un confronto tra vecchie conoscenze. E Pvg, con l’ultimo innesto di Valentina Montenegro, ha aumentato ulteriormente il proprio tasso tecnico, in vista della lunga rincorsa alla vetta del gruppo. Dall’altra parte della rete, saranno molte le atlete da tener d’occhio, a partire dalla nuova cabina di regia, affidata alla 23enne Annalisa Mileno, senza dimenticare le esperte gemelle Roberta e Stefania Liguori, le centrali ex Brindisi Padula e Vinciguerra e l’ottimo martello Ilaria Barbaro; a completare il 6+1 che dovrebbe affrontare la Pvg, il libero La Torre.

Arbitri: Francesco Di Maria – Francesco Mastrogiovanni

Nel settimo turno di B2, Asem impegnato sul campo del Teatina Chieti, l’altro derby pugliese di alta classifica Brindisi-Cerignola e Castellana-Sant’Elia; riposa Virtus Orsogna.

