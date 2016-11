Nardò, al via la stagione di prosa. Prezzi ridotti per abbonamenti e biglietti

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Massimo Ghini, Lello Arena, Daniele Pecci, Simone Cristicchi e Francesco Pannofino sono alcuni degli attori che saliranno sul palco del teatro comunale di Nardò nell’ambito della stagione di prosa 2016/2017 organizzata dal comune di Nardò e da Teatro Pubblico Pugliese con la collaborazione di Terrammare Teatro, presentata questa mattina a Palazzo Personè. Il primo dei sei spettacoli è in programma il 14 dicembre e vedrà protagonista Massimo Ghini, che porterà in scena “Un’ora di tranquillità”. La commedia, diretta e interpretata da Ghini, rappresenta un’esigenza che, dati i momenti convulsi che viviamo, si fa quasi utopia. Il nostro protagonista, diviene il Caronte di se stesso e andrà incontro ad un’onda anomala composta da persone, affetti, sconosciuti che scaricheranno su di lui le loro nevrosi. La meravigliosa doppiezza dei protagonisti fa si che qualunque opera riparatrice essi vogliano compiere, si trasformerà in tortura. Ridere continuando a descrivere la doppiezza della società che non parla e se lo fa mente, accettando tutti di essere protagonisti del nulla. Il testo è di Florian Zeller, uno dei talenti della nuova drammaturgia francese, i cui testi sono rappresentati nei maggiori paesi d’Europa riscuotendo successo di critica e di pubblico.

Presentata, inoltre, la “Scena dei ragazzi 2016/2017”, la rassegna domenicale dedicata ai più piccoli e alle famiglie, anche questa con titoli di grande richiamo e compagnie tra le più importanti del teatro “giovane”.

Due le novità della nuova edizione: i costi per biglietti e abbonamenti, rispetto alle scorse stagioni, sono diminuiti di circa il 10%. Inoltre l’amministrazione comunale ha deciso di rinunciare a ogni diritto di prelazione su biglietti e abbonamenti, omaggi e altri vantaggi per il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali.

“La stagione di prosa – ha evidenziato l’assessore alla Cultura Francesco Plantera – è un investimento sulla cultura ed è anche un segno distintivo della città che vogliamo costruire. Siamo molto soddisfatti del cartellone che siamo riusciti a mettere in piedi, con una grande attenzione alla qualità dei titoli e degli interpreti. Il programma è variegato e molto interessante. Oltre i contenuti, sono due le scelte con cui abbiamo voluto caratterizzare la proposta teatrale. La prima è la riduzione del 10% del costo di biglietti e abbonamenti, la seconda è l’eliminazione degli ingressi di favore”.

“Devo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla costruzione di questo cartellone – ha commentato il sindaco Pippi Mellone – che non vediamo l’ora di inaugurare. Rivendico le scelte di qualità sui nomi e sui titoli, ma anche quelle sulla riduzione dei costi di biglietti e abbonamenti e sulla eliminazione degli ingressi di favore agli amministratori, perché crediamo in un teatro aperto e accessibile e non a quello elitario che è stato a Nardò sino a ieri”.

“È una stagione teatrale ricca di nomi e di qualità – ha affermato Sante Levante, direttore di Teatro Pubblico Pugliese – con personaggi molto celebri e altri un po’ meno, con temi allegri e altri di grande impatto emotivo come l’Ilva o l’immigrazione. Sono certo che il pubblico risponderà numeroso e con entusiasmo”.

“Dal 2008 siamo impegnati qui a Nardò – hanno sottolineato Silvia Civilla e Marco Alemanno, responsabili di Terrammare Teatro – e abbiamo visto crescere questa rassegna e soprattutto quella dedicata ai bambini, che ormai vede giungere le scuole da Monteroni, Grottaglie, dal sud Salento e da altri comuni. Stiamo raccogliendo i frutti anche sotto il profilo dell’apprezzamento del pubblico, che quest’anno con Quarta Parete è cresciuto anche grazie all’impulso dato da questa amministrazione”.

Il biglietto per i posti di platea e palco centrale è di 14 euro (12 il ridotto), per palco laterale 12 euro (10 il ridotto), per proscenio e loggione 8 euro. L’abbonamento ai sei spettacoli costa 71 euro (59 il ridotto) per platea e palco centrale, 59 euro (49 il ridotto) per palco laterale, 43 euro per proscenio e loggione. La campagna abbonamenti partirà lunedì 28 novembre con i seguenti orari: da lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 19. Sono 150 i posti riservati agli abbonamenti e ogni appassionato potrà acquistare al massimo due abbonamenti.

I biglietti per il primo spettacolo saranno messi in vendita da lunedì 5 dicembre. In genere saranno in vendita sette giorni prima della data dello spettacolo, ogni martedì e giovedì, dalle ore 16 alle 19, e a partire da tre ore prima dell’inizio.