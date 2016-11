Migrazione degli uccelli, lo spettacolo della natura “ad ali spiegate” in scena al Parco Rauccio

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Ammirare la migrazione degli uccelli, imparando a riconoscere le specie per poter effettuare il campionamento. Sarà un appuntamento speciale quello in programma domenica 27 novembre al Parco Rauccio.

La Cooperativa Terradimezzo ha organizzato l’evento “Ad ali spiegate”, inserito nella programmazione del Centro di Esperienza “Fillirea”, strumento operativo del Parco per la divulgazione e sensibilizzazione sui temi della salvaguardia ambientale, accreditato al Sistema In.F.E.A. (informazione, formazione ed educazione ambientale) della Regione. Quella sulla costa rappresenta un’ottima postazione per osservare, in questo periodo dell’anno, il ritorno degli uccelli nelle zone calde del pianeta dove si spostano per svernare. Saranno svelati i principi base per il riconoscimento delle specie e per effettuare il campionamento.

La migrazione degli uccelli è uno dei più straordinari spettacoli della natura, un’avventura incredibile che dura da migliaia di anni. Il più grande segreto della migrazione è la loro straordinaria capacità di orientarsi, seguendo rotte sicure attraverso continenti e oceani. Ma come fanno gli uccelli a orientarsi? Gli scienziati hanno provato a spiegarlo scoprendo che la risposta non è una sola. Il mistero, quindi, non è stato del tutto svelato.

Un esperto ornitologo fornirà alcune risposte e condurrà i partecipanti alla scoperta e al riconoscimento delle principali specie che frequentano l’area protetta nei suoi diversi habitat. Il visitatore, nel corso dell’esperienza, potrà partecipare e contribuire in prima persona ad aggiornare l’elenco di quest’affascinante censimento utile per lo studio, il monitoraggio e la salvaguardia dei nostri tesori naturalistici. Monitorare il Parco e seguirne l’evoluzione nel tempo, è fondamentale per poterne orientare la gestione nel migliore dei modi ed il compito del Centro di Esperienza è anche questo, oltre a quello di offrire sempre nuove ed accattivanti opportunità per conoscere ed apprezzare l’area protetta. L’esperienza è, come sempre, sostenuta dal Presidente delegato del Parco, l’assessore alle Politiche Ambientali Andrea Guido. L’appuntamento è alle ore 7 a Torre Rinalda, poi alle 10.30 ci si sposterà nel bosco per continuare l’osservazione degli uccelli. Le attività termineranno alle ore 12.