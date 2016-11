L’oroscopo per oggi venerdì 25 novembre 2016

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): L’amore conta cantava qualcuno. Oggi per te è assolutamente vero più che mai. Non sei un sentimentalista, eppure oggi finalmente realizzerai quanto l’equilibrio di coppia sia per te fondamentale per far girare nel verso giusto tutto il resto, lavoro compreso. Hai bisogno d’amore.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Oggi sarai insostituibile per qualcuno. Modestia a parte, sai di essere l’unica persona in grado di aiutare un amico o un parente bisognoso di aiuto. Lascerai tutto, forse prenderai anche qualche ora di permesso, per dargli una mano. Sei un ottimo amico, migliore di quanto ti piaccia dare a vedere.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Venerdì che vorresti fosse già sabato, o forse ti sei svegliato sperando che fosse un venerdì rosso sul calendario. Eppure ti tocca alzarti e andare al lavoro. A risollevarti l’animo arriverà una sorpresa da parte del tuo partner o di un amico particolare che ti regalerà un venerdì sera a tinte forti.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Distante e scostante. Talvolta sembra che ti impegni in modo particolare per far venire fuori i lati peggiori del tuo carattere, ovvero l’atteggiamento di chi pensa di avere sempre ragione e di essere migliore di tutti. Oggi però qualche collega ti risponderà per le righe. E incasserai il colpo.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Cosa faresti Leone senza la passione. E ci sono dei giorni che è tutto un ardore, tutto un irrefrenabile desiderio del partner di sempre, di chi frequenti da poco, o di tentazioni cui potrebbe essere difficile resistere.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Il weekend è vicino, la tua giornata lavorativa proseguirà come da routine, e con la mente stai già pensando a cosa potresti fare per rendere le prossime 48 ore una parentesi di puro piacere e relax.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Sei di malumore, nervoso, elettrico quanto basta per illuminare a festa una città intera. Calma, respira, pensa prima di parlare, cerca i motivi di questa negatività. Non sarà che sei proprio tu la causa del tuo malessere?

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Non sei un ‘animale’ da coppia e si sa, forse il segno più farfallino tra tutti, eppure stai frequentando o ti piace una persona che ha smosso corde del tuo cuore di cui ignoravi l’esistenza. Pondera e valuta il da farsi.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Le stelle, se ti fermassi a guardarle questa sera, senza dubbio vedresti la forma di un cuore. Innamorato come non mai, legato così profondamente al partner che non ti serve altro. Una sintonia di coppia ritrovata o scoperta che porterà incredibile energia in ogni ambito della tua vita.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Vittima del freddo e di un autunno poco clemente, ecco che anche tu cederai ai primi malanni. Non sei in ottima forma fisica, e se vacilla la saluta, tutto rallenta. Concentrarti su di te e recupera la forma fisica.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Tieni d’occhio un collega specializzato in cambi repentini di bandiera. Invidioso, al limite tra la falsità e l’ipocrisia, si fingerà amico e sostenitore per colpirti alle spalle alla prima occasione. Agisci d’anticipo.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Oggi c’è da rimboccarsi le maniche, eh si, anche se di venerdì si è già con un piede nel weekend, oggi ti tocca pianificare la nuova sfida professionale cui dovrai dedicarti da lunedì.