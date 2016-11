Giulia Gigante: “Il mio No contro una riforma confusa e ibrida che non farà crescere il paese”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Giulia Gigante, segretario dell’associazione politico-culturale “La Locomotiva” e attuale componente dell’assemblea regionale PD, voterà NO al prossimo referendum costituzionale. Ecco il perché della sua scelta.

Giulia, perché NO?

Innanzitutto vorrei precisare che il mio NO, assieme a quello di tante compagne e compagni che hanno deciso di schierarsi in prima linea per difendere la Costituzione da questo obbrobrio, è un NO costituente. Una posizione ostinata e contraria contro i sostenitori del DDL Renzi-Boschi che, già nel metodo di presentazione al pubblico del loro testo di riforma costituzionale, hanno calpestato lo spirito compromissorio e di collaborazione che animò i nostri padri costituenti.

Scelgo No perché questa riforma non darà stabilità ai futuri governi di questo Paese, non ridurrà i costi della politica (giustamente, perché politica e democrazia hanno un costo), non porrà fine al bicameralismo perfetto (che comunque non è la causa unica e peculiare di alcune inefficienze del nostro sistema istituzionale, dato che la nota “navetta” riguarda solo il 3% delle leggi), ma arginerà la volontà popolare, costringendola a divenire sterile e superficiale. Non posso esprimere un parere positivo su una sostanziale presa per i fondelli.

I sostenitori del Sì ritengono che questa sia un’opportunità storica per ridare dinamismo alla nostra Carta Costituzionale, per rendere più efficiente il sistema istituzionale, un’opportunità insomma da non perdere. Cosa ne pensa?

Scusate, chiariamo una volta per tutte: prima di Renzi non c’è stato il nulla e dopo di lui non ci sarà certo il diluvio universale. I governi che si sono sin qui succeduti in Italia hanno elaborato e prodotto una caterva di riforme. Quindi il problema non è la “scarsa” quantità di riforme che ha costellato il percorso del nostro Paese, ma la qualità di quelle riforme. Preciso che per ridare dinamismo alla nostra carta costituzionale non bisogna ostacolare il suo sviluppo con un testo confuso, ibrido e furbescamente steso in “politichese”. Per “cambiare”, come auspica il Premier, non è necessario metter su un Senato di “dopolavoristi”, un Senato che non cessa di “pesare e incidere” sull’iter legislativo, un Senato che non sarà espressione dei territori né darà vita ad una sorta di cooperativismo regionale. Cosa evinciamo da questo DDL? Quel che si evince è che il vero nemico di questo Paese non sono i politici o la rigidità della nostra Costituzione, ma i dilettanti e l’improvvisazione sostituita all’arte del governare.

Lei milita nel Partito Democratico, non crede che questa sua posizione possa danneggiare ulteriormente l’unità e le sorti del suo partito?

Non sono misericordiosa o ingenua come il Compagno Gianni Cuperlo. Sono loro a dover esser assaliti da scrupoli e sensi di colpa. Hanno dato vita ad una “guerra civile silenziata”, hanno lacerato una comunità, la nostra: democratici contro democratici, riformisti contro riformisti, compagni contro compagni; hanno trasformato la scelta referendaria in una scelta plebiscitaria, il partito in un covo di neofili dediti alla più becera forma dell’improvvisazione e del rampantismo. Dov’è la loro intenzione di recuperare l’unità all’interno del partito? Seminano terrore attraverso i media, demonizzano i dirigenti che gli hanno preceduti, disprezzano il fronte eterogeneo, certo, del NO. Eterogeneo, perché la Costituzione riguarda tutte le forze politiche, riguarda il popolo italiano e non solo il Pd, o Alfano, Verdini e compagnia bella.

Dicono che il partito voterà Sì, ma la sinistra si trova dall’altra parte della barricata. Ed è pronta a lottare e a progettare il futuro senza calpestare la nostra storia comune.