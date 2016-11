Centrodestra, la scossa di Delli Noci: “Non portate il mio nome al tavolo”, ma rimane in corsa

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Non condivido il modo e il metodo con cui si sta procedendo a individuare il futuro candidato Sindaco del centrodestra”: l’assessore alle Politiche dell’innovazione del Comune di Lecce Alessandro Delli Noci fiuta la trappola e si tira fuori dal tavolo, pregando il coordinatore provinciale CoR Antonio Gabellone di non portare in quella sede il suo nome.

“Ritrovarmi fra i cinque nomi che la mia coalizione sta vagliando mi onorerebbe molto se soltanto non mi apparisse, ad una rilettura più profonda, come una richiesta formale che sottende altri scenari e volontà“, sottolinea l’esponente della Giunta Perrone, che da tempo ha assunto, per così dire, posizioni autonome in vista delle Amministrative del prossimo anno a Lecce.

I soliti bene informati parlano di un clima di distanza – se non di gelo – tra lui e il sindaco Paolo Perrone. Il quale ha sì indicato cinque possibili candidati – Saverio Congedo, Roberto Marti, Gaetano Messuti, Alessandro Delli Noci, Attilio Monosi, ma parteggerebbe per il primo e starebbe lavorando per quest’obiettivo.

“Non posso non ringraziare, dapprima il Sindaco ed ora i vertici della mia coalizione, per aver considerato la possibilità che io possa essere candidato a sindaco della nostra città. Non ho remore nel dichiarare che la candidatura mi onorerebbe ed entusiasmerebbe moltissimo, come uomo, come cittadino e come amministratore che ha lavorato con grande impegno e passione per quasi cinque anni. Ma ammetto di non condividere il modo e il metodo“, precisa. A voler leggere tra le righe, Delli Noci sta candidamente affermando che non è sul tavolo che si gioca la vera partita, ma altrove, lontano da occhi indiscreti.

“Qualche settimana fa – prosegue – avevo dichiarato di non apprezzare il valzer di nomi e di tavoli, che hanno poco a che fare con i reali problemi e bisogni della città. Oggi, a maggior ragione, dopo l’inizio del processo partecipato ‘Le primarie delle Idee’, che ho avviato insieme ad un gruppo di amici ed amiche e che sta riscontrando un’ottima risposta da parte dei nostri concittadini, questo convincimento si è finanche rafforzato”. Atteso che il tavolo del centrodestra segue altre dinamiche, “ho ringraziato il Presidente Gabellone pregandolo di non portarci il mio nome“, ha concluso. Il che non significa che Delli Noci non sia più in corsa, ma solo che si tira fuori dalle logiche strategiche della coalizione. Seguendo, evidentemente, altri percorsi, che hanno susictato già l’interesse di altri esponenti del centrodestra.

A condividere il metodo da lui lanciato, il coordinatore provinciale Ap-Ncd Luigi Mazzei, alleato di Forza Italia al tavolo del Ppe e dal 22 novembre presente come interlocutore anche al tavolo del centrodestra. “Area Popolare – spiega l’esponente del partito di Alfano – guarda con la massima attenzione al percorso avviato da Alessandro Delli Noci. Una risorsa importante per il progetto di città dei prossimi cinque anni”. Quindi “siamo convinti – precisa – che la strada giusta sia quella di unire sulle idee e per questo con Forza Italia sul tavolo del PPE abbiamo elaborato i nostri 10 punti programmatici, che rappresentano uno spunto elaborato dall’ascolto dei bisogni dei cittadini, da condividere con gli alleati. Ma proprio per avere il tempo di elaborare le idee raccolte bisogna individuare subito il candidato Sindaco, che avrà il compito prioritario di fare sintesi delle proposte programmatiche e tesoro delle ‘Primarie delle Idee”.