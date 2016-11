Violenza e molestie sul lavoro, sindacati e Confindustria Lecce siglano intesa: “Più rispetto e tutele”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Atti vessatori, attacchi fisici e psicologici sui luoghi di lavoro. Tutto questo risponde ad un solo nome, violenza, contro la quale anche Confindustria e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil di Lecce questa mattina hanno voluto ribadire un secco “no” siglando un importante protocollo d’intesa che si delinea come un ulteriore passo in avanti nella tutela dei luoghi di lavoro.

L’accordo, già siglato a livello nazionale e regionale, oggi recepito e sottoscritto a livello territoriale, assume un valore ancor più importante alla vigilia di uno degli appuntamenti più importanti dell’anno in tutto il mondo per la difesa delle donne, la giornata internazionale contro la violenza di genere.

Con questa intesa non solo le imprese ma anche i sindacati si impegnano a collaborare per raggiungere lo scopo di garantire e mantenere un ambiente di lavoro in cui venga rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali. Mettendo al bando qualunque tipologia di vessazione, atto fisico o psicologico violento, sia nei confronti delle donne che degli uomini sui luoghi di lavoro, il protocollo d’intesa appena siglato ribadisce l’importanza di censurarli e denunciarli.

“Non si tratta di un atto formale – afferma il presidente di Confindustria Lecce, Giancarlo Negro – ma di una scelta sostanziale, in cui credo fortemente: le donne, le professioniste, le lavoratrici sono parte integrante ed importante della nostra società e contribuiscono al pari dei colleghi al buon funzionamento aziendale. Devono, pertanto, essere rispettate e tutelate da ogni forma di molestia o violenza di natura fisica, psicologia e sessuale. Il Protocollo ha l’obiettivo di combattere ogni forma di violenza di genere, con particolare attenzione ai soggetti più deboli. Sono molto soddisfatto della collaborazione con i sindacati e convinto che anche tale accordo possa contribuire ad innalzare il livello del dialogo sociale, assegnando alle associazioni di categoria e alle parti sociali un ruolo attivo nella prevenzione del fenomeno della violenza e delle molestie nei luoghi di lavoro”.

Particolare attenzione viene dedicata alle donne, spesso maggiormente bersaglio di questo tipo di episodi oltre che tra le mura domestiche anche sul luogo di lavoro. Ne sono vittime donne di ogni ordine e grado , destinatarie di atti violenti che non si traducono sempre in gesti fisici, ma anzi, molto più spesso, in molestie verbali e giochi psicologici subdoli e sempre molto difficili anche da individuare e condannare.

“I passi avanti più importanti nell’emancipazione sociale e nel lavoro, nel nostro territorio, si sono ottenuti grazie a donne coraggiose che hanno alzato la testa e lottato per i diritti di tutte e tutti – evidenzia Valentina Fragassi, segretaria generale Cgil Lecce – L’impegno continua, i risultati mai sufficienti, le conquiste mai scontate. L’accordo con il mondo dell’impresa e con Cisl e Uil che sigliamo oggi, rafforza un percorso, non facile ma necessario, verso un cambiamento che parte innanzi tutto dal modus operandi di ognuno di noi”.

Si tratta di una battaglia in cui “siamo tutti coinvolti – dichiara Antonio Nicolì, segretario generale Cisl Lecce – e dobbiamo essere consapevoli che, tanto più in un territorio come quello salentino connotato da una rete aziendale di piccole e medie imprese, la violenza si sconfigge con l’azione sinergica, costante e capillare, anche attraverso specifiche azioni di promozione culturale. Tale specificità territoriale conferisce ancora maggiore valore all’accordo sottoscritto”.

Anche il segretario generale della Uil di Lecce Salvatore Giannetto e la responsabile del Coordinamento Pari opportunità del sindacato Lucia Orlando credono in quest’intesa e nella sua importanza per il futuro della tutela sui luoghi di lavoro. “La dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza per questo crediamo fortemente nell’accordo sottoscritto con gli industriali salentini, convinti come siamo che il benessere organizzativo di un’impresa dipenda anche dall’impegno che la stessa impresa e i suoi dipendenti assumono per favorire sul luogo di lavoro il rispetto dei principi di dignità, uguaglianza e reciproca correttezza. Al presidente di Confindustria Lecce va il nostro ringraziamento per aver accolto subito la proposta”.

La Uil inoltre da tempo ha all’attivo uno sportello d’ascolto e sostegno contro il mobbing e lo stalking, a disposizione di tutte le vittime di questi fenomeni ormai fin troppo diffusi nel mondo del lavoro. Questa struttura farà parte di quelle che Confindustria Lecce e Cgil, Cisl, Uil di Lecce, con la sigla del Protocollo, si impegnano ad individuare sul territorio per assicurare un’adeguata assistenza, sia di natura psicologica, sia legale, a coloro che siano vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro.