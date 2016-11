Referendum Costituzionale: le ragioni del No di Cosimo Esposito

Share 0 Share 0 Share 0

COPERTINO (Lecce) – Cosimo Esposito, componente dell’Assemblea regionale del PD Puglia e del coordinamento del Comitato Scelgo NO della Provincia di Lecce, spiega le ragioni per le quali il 4 dicembre voterà NO.

Ormai manca poco al Referendum Costituzionale del 4 Dicembre. Proviamo a fare un gioco: io ripeto i più importanti slogan del Sì e tu mi rispondi secondo il tuo punto di vista. Però prima voglio chiederti perché hai deciso fin da subito di votare NO alla Riforma Costituzionale promossa dal Segretario nazionale del tuo partito, nonché Presidente del Consiglio di un Governo a maggioranza PD?

Sono un iscritto al PD fin dalla sua nascita e ho deciso di votare NO utilizzando la libertà di coscienza in materia costituzionale che il carattere liberale del Partito democratico concede ai suoi iscritti ed elettori. Inoltre, perché votare NO me lo dice il Manifesto dei Valori del Partito Democratico: “Il Partito Democratico si impegna perciò a ristabilire la supremazia della Costituzione e a difenderne la stabilità, a metter fine alla stagione delle riforme costituzionali imposte a colpi di maggioranza, anche promuovendo le necessarie modifiche al procedimento di revisione costituzionale”. Basterebbe questo per dire NO alla Riforma Costituzionale Renzi-Boschi, una Riforma approvata a colpi di maggioranza in un’Aula semivuota.

Entriamo nel merito della Riforma. Il Sì dice che con l’approvazione di questa riforma ci sarà il superamento del bicameralismo perfetto e sarà abolito il Senato.

In realtà, si passa da un bicameralismo perfetto ad un bicameralismo confuso. Il Senato non viene abolito, ma conserva importanti funzioni legislative (ben 16). Non viene eliminata la cosiddetta “navetta” tra Camera e Senato tanto è vero che molte materie continueranno ad essere di competenza di entrambe le Camere. Dirò di più: il Senato, entro 10 giorni, su richiesta di 1/3 dei Senatori, può avocare a sé qualsiasi testo legislativo approvato alla Camera per proporre modifiche. In caso di maggioranze diverse tra Camera e Senato si rischia lo stallo istituzionale perenne. Si passa da tre a ben dieci percorsi legislativi diversi per approvare una Legge e già ora i più importanti Costituzionalisti intravedono la concreta possibilità di avere numerosi conflitti di competenza tra i due rami del Parlamento dinnanzi alla Corte Costituzionale su specifiche materie a causa della confusione con cui, ad esempio, è stato scritto l’art. 70 che passa da 9 a 432 parole.

Con la riforma il sistema legislativo diventerà più veloce e il nostro paese, finalmente, diventerà più moderno ed efficiente.

La velocità del sistema legislativo non dipende solo dalla Costituzione, ma è legato soprattutto alla coesione della maggioranze di Governo. L’82% delle Leggi in Italia vengono approvate in media in 65 giorni. La Riforma Fornero fu approvata in 16 giorni e come non dimenticare le leggi ad personam di Berlusconi che viaggiavano veloci come un treno. Semmai, in Italia si ha il problema inverso, ossia vengono approvate troppe Leggi (1.500 all’anno) e troppe Leggi vengono fatte male. Al posto di un sistema ancora più veloce, avremmo bisogno di un sistema legislativo più efficiente. Inoltre, ho paura che quando si dice di voler prendere le decisioni più velocemente, sotto sotto si sta affermando che le priorità economiche affaristiche devono avere la precedenza sui diritti delle persone e delle comunità, basti pensare ai casi emblematici di “Tempa Rossa”, della “Tap”, della 275 o delle trivellazioni marine.

Però il Senato rappresenterà le Regioni e le autonomie locali.

Il Senato disegnato dalla Riforma, che si dice dovrà rappresentare le autonomie, sarà composto da 74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 Senatori di nomina presidenziale. Non si capisce come tutte queste persone faranno a fare il doppio lavoro, quello di consiglieri/sindaci e quello di Senatore. Il rischio è quello di svolgere male sia il lavoro per i quali sono stati eletti, sia il lavoro di Senatore trasformando il Senato in una sorte di dopolavoro in cui accogliere politici regionali a cui viene addirittura regalata l’immunità parlamentare. Se uno viene eletto per fare il Sindaco, viene messo lì dai cittadini per gestire il Comune, non per fare le leggi della Repubblica. Non è da escludere, infine, che alcuni partiti politici possano nominare Senatori dei Consiglieri regionali oggetto di indagini da parte della Magistratura in modo da assicurare loro l’immunità parlamentare.

Con la Riforma però si riducono i costi della politica e il numero Senatori.

Questa è una leggenda che deve essere assolutamente sfatata. I risparmi sono assolutamente irrisori. La Ragioneria dello Stato parla di appena 60 milioni di euro risparmiati all’anno, cioè un caffè all’anno per ogni italiano, compresi i neonati. Questa storia della riduzione dei costi è solo becera propaganda utilizzata per nascondere il fatto che i Senatori non saranno più eletti dai cittadini, ma saranno nominati dalle segreterie di partito tra consiglieri regionali e sindaci.

La Riforma amplia alcuni istituti democratici come il referendum e le leggi di iniziativa popolare.

Anche se viene eliminato il quorum per il referendum abrogativi, si aumentano notevolmente il numero di firme necessarie per proporre un referendum o una legge di iniziativa popolare, rendendo di fatto questi strumenti inutili. Inoltre, la nuova Riforma ridisegna le competenze tra Stato e Regioni accentrando numerose materie come la sanità, l’energia, il turismo, la tutela del territorio e i trasporti e sottraendole alle Regioni. In questo modo il cittadino sarà sempre più lontano dai luoghi in cui la politica decide e avrà meno possibilità di incidere. A tutto ciò, bisogna aggiungere che non per tutti varranno le stesse regole, infatti per le Regioni a Statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) tutte queste materie continueranno ad essere di competenza regionale creando così cittadini di serie A e cittadini di serie B. Infine, nelle Regioni a statuto ordinario, la Riforma introduce il “principio di supremazia” attraverso cui, in caso di conflitto tra Stato e Regione, il Governo potrà privare le autonomie di ogni potere relativo a decisioni che attengano ad un interesse di rilevanza nazionale in maniera del tutto discrezionale. A noi salentini questo dovrebbe far tremendamente paura visto la quantità di insediamenti inquinanti presenti nel nostro territorio (ILVA, Cerano, Petrolchimico, ecc.) ai quali se ne potrebbero aggiungere altri senza che nessuno possa opporsi in maniera significativa.

Con la Riforma vi sarà più stabilità politica.

Il combinato disposto tra Riforma Costituzionale e Legge elettorale (Italicum) determina uno spostamento di poteri verso il Governo (e il Premier) a discapito del Parlamento che viene notevolmente indebolito. In altre parole, tra i costituzionalisti c’è chi parla di cambiamento della forma dello Stato che passerebbe da una Repubblica Parlamentare a una Repubblica con un Premierato forte senza che nessun cittadino si sia espresso su questo cambiamento. E se passasse il Referendum tutto ciò avverrebbe senza prevedere i necessari contrappesi. Infatti, ci ritroveremmo con un Senato nominato dai Consigli regionali e una Camera con 2/3 dei deputati nominati dalle segreterie dei partiti attraverso il meccanismo dei capilista bloccati previsto nell’Italicum. L’Italicum è una Legge elettorale ipermaggioritaria con un premio di maggioranza del 54% al partito che al primo turno prende il 25-30% dei voti e che vince il ballottaggio. Questo porterebbe ad avere un Senato e una Camera di nominati con una forte sudditanza rispetto ai leader dei partiti. Sul piano democratico tutto ciò avrebbe delle ripercussioni gravissime che portano dritto-dritto all’“uomo solo al comando” in grado di eleggere a colpi di maggioranza il Presidente della Repubblica, i membri della Corte Costituzionale e tutti gli organi di garanzia costituzionale.

Almeno sull’abolizione del CNEL sarai d’accordo.

Anche un orologio rotto segna due volte al giorno l’ora esatta, ma non per questo è un orologio buono. Certo che sono d’accordo con l’abolizione del CNEL. Purtroppo, però, il Governo non ha voluto spacchettare la Riforma in disegni di legge omogenei per argomento. Quindi, bisogna esprimere un giudizio generale sulla Riforma e non ci si può soffermare sui singoli e isolati aspetti positivi.

Insomma, una Riforma che “non sa da fà”. Ma allora la Costituzione Italiana è irriformabile.

Cambiare per cambiare non serve a nulla. Come ribadito all’inizio, una Riforma Costituzionale ha bisogno delle necessarie mediazioni per provare a mettere insieme sia le forze politiche sia tutti gli italiani. La Costituzione e le sue riforme devono unire e non dividere la nazione. Non si possono cambiare le Costituzioni a colpi di maggioranza come ha fatto il Governo, perché questo legittimerebbe ogni futura maggioranza politica a proporre la “sua” Costituzione. Tra l’altro questa maggioranza, è stata eletta con una Legge Elettorale (il Porcellum) giudicata incostituzionale dalla Consulta. Può un Parlamento eletto con una legge incostituzionale Riformare più di 1/3 della Costituzione? Secondo me no! La nostra Costituzione è nata nel ’48 dopo la seconda guerra mondiale ed è stata scritta e votata da tutte le forze politiche e le componenti culturali dell’Italia di allora (Comunisti, Socialisti, Democristiani, Liberali, ecc. ad esclusione dei Fascisti). In quasi 70 anni di vita la Costituzione italiana è stata cambiata 15 volte e ha visto ben 20 Leggi Costituzionali. In altre parole, è stata cambiata ben 35 volte, quasi una volta ogni due anni. Le ultime modifiche sono del 2012. Sarò controcorrente e molto impopolare, ma l’attuale Costituzione così com’è, a me piace, ci ha permesso di diventare una potenza mondiale e ha in sé tutti i pesi e contrappesi che hanno impedito l’affermarsi di nuovi periodi di “democrazia sospesa”. L’Italia prima ancora di avere una nuova Costituzione ha bisogno di vedere attuata quella attuale, definita la “più bella del mondo”. Attuando la nostra Costituzione e smettendo di calpestarla e mancarle di rispetto, gli italiani vedrebbero realizzare tanti diritti che oggi non sono loro assicurati.

La domanda finale. Chi vota NO è fuori dalla storia del PD?

Sulla Costituzione non c’è vincolo o disciplina di partito che tenga. Il voto deve essere assolutamente libero. Ci sono tanti iscritti, simpatizzanti, elettori ed ex elettori (purtroppo) del PD che voteranno NO. Il mio voto vuole rappresentare e dar voce ai tanti nostri compagni di partito che sono in sofferenza e che faticano a riconoscersi in questa linea politica. Non lascio soli i nostri iscritti ed elettori che non condividono questa Riforma e non rompo i legami con chi in questi anni ci ha voltato le spalle (giovani, insegnanti tartassati dalla “Buona Scuola”, lavoratori presi in giro dal Job Act, risparmiatori truffati dalle Banche dei parenti dei Ministri del Governo). Come dice Bersani “devono chiamare i carri armati per portarmi via dal PD, il PD è casa mia”.