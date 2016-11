L’oroscopo per oggi giovedì 24 novembre 2016

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): E quel filo di generale insoddisfazione ti pervade e non porta nulla di buono. Va bene che talvolta può sembrare che nulla vada come vuoi, accade a tutti, ma pensare che tutto sia sbagliato, tutto sia da buttar via, è una esagerazione. Pensa positivo, già domani vedrai tutto con occhi diversi. Il Sole presto illuminerà ancora il tuo cuore.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Il conto in banca dice che la situazione non è rosea. Giove di certo non sta curando le tue finanze, e il timore che la situazione peggiori ti porterà oggi forse a fare scelte sbagliate, a vedere generosità e disponibilità dove c’è solo avidità e furbizia ai danni della tua ingenuità. Fai attenzione.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Un ritardo nella consegna di un lavoro, di un progetto, una scadenza che temi di non riuscire a rispettare (ma lo farai sul filo del rasoio), un imprevisto via l’altro e la mente che va in tilt e non sai da dove cominciare a mettere ordine. Andrà così, giornata sfinente, ma finirà anche questa, forse tra le braccia di chi ami.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Non c’è tempo oggi per la paura di fare scelte professionali e amorose azzardate, insolite e vivamente sconsigliate da amici e parenti. Tu sai quello che senti, tu sai chi sei e cosa vuoi. La scelta è solo tua. Fermati e pensa. Il viaggio, qualunque esso sia, è tuo.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): La Luna oggi ti vuole sensuale come non mai caro Leone. Alla luce del sole come nel buio della notte, per tutto il giorno porterai con te il fascino dell’oscurità, del vedo non vedo, del celato agli occhi, ma chiaramente svelato ai sensi, che ti porteranno in un’unica direzione: la camera da letto.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Ah la Luna. Guarderai il mondo attraverso un filtro grigio, come se oggi nulla avesse colore per te. Effettivamente qualcosa andrà storto. Un appuntamento rimandato, una risposta che non arriva e tu che vai nel pallone. Nulla di grave, solo una giornata spenta.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Scadenze impellenti, imprevisti, novità anche positive e quel filo di ansia innata, metteranno a dura prova la tua serenità oggi. Eppure, riuscirai come sempre a fare tutto al meglio e a fine giornata capirai anche che la calma aiuta più degli attacchi di panico.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Rimboccati le maniche. Oggi ti verrà affidato un compito impegnativo, forse sarà un modo per metterti alla prova e valutare competenze e capacità di lavorare in team. Istrionico come sei preoccupati del progetto più che del tuo ruolo.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Un collega che lascia per un’altra posizione e tu che finalmente potresti avere il posto e il ruolo che sogni da tempo. È il momento di fare e dimostrare più che mai il tuo valore, le tue competenze, le tue capacità. Vai avanti senza indugi.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Giornata tranquilla sul fronte professionale. Sul fronte personale oggi sei un pò polemico e anche la serata organizzata tra amici rischia di diventare tavolo di scontro. Lascia stare vecchie storie di poco valore, tutti possono sbagliare, goditi la serata e sorridi.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): E sarai messo alla prova nei fatti e nelle parole. Il partner, spesso e senza mezzi termini, ti ha fatto notare cosa non va e non può andare avanti così, tu hai promesso che avresti dato il massimo per far funzionare le cose. L’hai fatto? Giornata di scelte e decisioni.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Riposo, oggi hai bisogno di pensare a rimetterti in forma, muscoli e articolazioni sono già sopiti da un inverno che non è ancora nel pieno. A gennaio, potrebbe anche esser peggio, meglio agire adesso.