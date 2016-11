Consorzi di bonifica, Comuni e associazioni interpellano l’Anticorruzione. Cutrofiano ente capofila

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Un’istanza all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con risposta scritta per fare chiarezza sugli avvisi di pagamento emessi dai consorzi di bonifica “Ugento li Foggi” e “Arneo”.

E’ quella presentata dai sindaci dei Comuni di Cutrofiano (capofila), Sogliano Cavour, Collepasso, Ruffano, Parabita, Tuglie, Neviano, Alezio, Taviano, Casarano, Montesano salentino, Santa Cesarea Terme, Aradeo, Soleto, Sternatia, Botrugno, Nociglia, Nardò, Minervino, di concerto con le associazioni dei consumatori (Lega consumatori, Adoc, Adiconsum, Altroconsumo e La voce del cittadino).

L’intento è quello di fare luce sulle cartelle di pagamento emesse dai consorzi, “nonostante l’impegno assunto dall’assessore regionale alle Politiche agricole Leonardo Di Gioia, nel corso di un incontro tenutosi a Bari il 10 agosto scorso”, come si spiega in una nota. A tutt’oggi, l’annosa questione non sarebbe ancora risolta.

Il 14 luglio scorso, il primo cittadino di Cutrofiano Oriele Rolli, di concerto con lo sportello comunale della Lega consumatori, aveva già chiamato a raccolta tutti i rappresentanti dei Comuni interessati, nonché le associazioni, per fare il punto sulla situazione. I sindaci si sono riuniti nella speranza di raggiungere un’intesa con la Regione Puglia.

Nell’incontro del 14 ottobre scorso, “si è preso atto che gli accordi sono stati disattesi dalla Regione”, si prosegue. Perciò, è stata protocollata un’istanza all’Anac, in cui si sottolinea “l’illegittimità dell’affidamento diretto alla Soget spa, ente preposto alla riscossione del tributo 630 e 648 per l’anno 2014 a favore dei due consorzi di bonifica”. Si ritiene, poi, “illegittima la notifica delle ingiunzioni di pagamento inferiori ad euro 50, in contrasto con la convenzione 21438 del 27 novembre 2015 che regola i rapporti tra la società di riscossione e i consorzi”.

Si evidenzia, ancora, “l’illegittimità della delibera commissariale 154 del primo luglio scorso, nella quale si prevedeva, a posteriori, una modifica del programma relativo all’anno 2014, con l’inserimento di nuovi interventi di bonifica da eseguirsi nel corso del 2014, in modo tale da giustificare la richiesta di pagamento dei tributi”.

Si fa presente, inoltre, “l’illegittimità, a carico dei contribuenti, dell’aggio dell’8 per cento, oltre l’Iva sulle somme riscosse, a cui si aggiungono le spese di notifica e di esecuzione per la riscossione coattiva”.

Il Garante del contribuente della Regione Puglia, nel frattempo, ha invitato formalmente sia i consorzi sia la Soget “a procedere all’annullamento in autotutela di tutti gli atti impositivi”.

Stando a quanto rileva il sindaco Rolli di concerto con gli altri sindaci coinvolti, “la Commissione d’indagine, istituita ad hoc per esaminare la gestione dei consorzi di bonifica, non ha prodotto ancora alcun risultato apprezzabile, perché gli stessi consorzi e gli uffici regionali non hanno fornito la documentazione richiesta”. E non è tutto. “Non è stata fornita alcuna risposta – si prosegue – in merito alla composizione del debito e su come siano stati utilizzati i contributi della Regione; non è stato consegnato alcun elenco delle opere pubbliche finanziate. Non si sa nulla a proposito del reclutamento del personale e degli incarichi legali e professionali affidati ad esterni, nonché sulla situazione debitoria nei confronti delle imprese terze”.

Da qui la richiesta all’Anac per una chiarezza in merito all’intera vicenda. In attesa, si intende, che si proceda a una “profonda revisione e riforma” dei consorzi di bonifica, accusati, per giunta, di non aver espletato – o di averlo fatto solo in minima parte – i compiti per i quali tali enti sono stati istituiti.

E’ di queste ore la notizia che la Giunta regionale, riunita in seduta straordinaria, ha individuato in Massimo Russo il commissario Straordinario del Consorzio speciale per la bonifica dell’Arneo; del Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi; del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara; del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia. Con una quinta delibera, la Giunta ha poi provveduto alla nomina di Russo, fino ad oggi subcommissario, quale Commissario Unico dei quattro Consorzi.