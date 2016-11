“Alchimie del teatro”, al Paisiello incontro sulla scrittura teatrale con il drammaturgo Gabrielli

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Un incontro per conoscere e approfondire le caratteristiche della scrittura per il teatro: è quello in programma venerdì 25 novembre, alle ore 19, al teatro Paisiello con Fabio Tolledi, regista e direttore artistico di Astràgali Teatro, e il drammaturgo e sceneggiatore Renato Gabrielli.

L’appuntamento rientra in “Alchimie del teatro”, la residenza di Astràgali Teatro sostenuta da Regione Puglia,Mibact, Teatro Pubblico Pugliese, e Comune di Lecce. Al centro dell’incontro anche la riflessione che Gabrielli ha voluto tematizzare nel lavoro “Scrivere per il teatro” (Carocci Editore), dove presenta un distillato della sua esperienza, strumenti pratici e spunti analitici, servendosi di esempi tratti dalla migliore drammaturgia moderna e contemporanea. Non un ricettario, avverte, ma una guida per orientarsi tra le molte possibilità formali e strutturali offerte dal variegato, vivace panorama del teatro dei nostri giorni. E,contemporaneamente, una presentazione aggiornata di tutti gli aspetti del complesso e affascinante mestiere di drammaturgo, con una particolare attenzione ai rapporti con le altre professioni del teatro e alle questioni produttive.

“Malgradola forte spinta all’omologazione da parte di Mercato e Ministero, la drammaturgia italiana – afferma Gabrielli – presenta ancora uno spiccato pluralismo sui piani di lingua, registro e stile. Ciò deriva, credo, dalla necessità per autori e compagnie d’elaborare soluzioni originali, sebbene effimere,al noto problema storico della debolezza dell’italiano come lingua per lascena. Ci si ritrova così a costruire degli idiomi bastardi e vitali, attingendo non solo a dialetti ma alingue stranieri, gerghi sub-culturali, codici appartenenti ai media elettronici,mescolando alto e basso, registri letterari e legati alla quotidianeità”.

Info e prenotazioni 0832-306194, 3209168440.

Prossimo appuntamento il 29 novembre, alle 21, con lospettacolo di Aletheia Teatro “Se tu avessi parlato…Emilia”.

Il progetto in residenza al Teatro Paisiello di AstràgaliTeatrale rientra nel “Programma Regionale di spettacolo dal vivo per lavalorizzazione delle risorse culturali ed ambientali della puglia – 2016″ finanziato dal Fondo di sviluppo e coesione FSC 2007-2013 –APQ rafforzato “Beni ed attività culturali” e in attuazione dell’articolo 45 del D.M. 1°luglio 2014 del Ministero per i Beni e per le Attività Culturali e per il Turismo come definitodall’intesa sancita il 18/12/2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, ed è in collaborazione con TeatroPubblico Pugliese e Comune di Lecce.