Volley – Il punto sui campionati delle pugliesi dalla A in giù

PUGLIA – Molfetta si prepara allo sprint finale verso la Coppa Italia, esordio in A2 per il baby Damiano Catania con la Materdominivolley.it. In B maschile il Real Gioia vince il big match con Leverano, a Maglie il derbyssimo salentino di B1 femminile con Cutrofiano.

In SuperLega maschile l’ Exprivia Molfetta torna senza punti dalla trasferta di Monza dove Rizzo e compagni hanno conquistato la vittoria sui pugliesi col risultato di 3-1. Doppio impegno ostico per gli uomini di Flavio Gulinelli, impegnati domenica prossima a Civitanova sul campo della Cucine Lube Civitanova e domenica 4 dicembre in casa con la Diatec Trentino di Massimo Colaci. Attualmente in 11a posizione con 11 punti, a due giornate dal termine del girone di andata, i biancorossi sono chiamati allo sprint finale per la qualificazione agli ottavi di Del Monte Coppa Italia che vedrà in campo le squadre classificatesi dal 5o al 12o posto al termine del girone di andata.

In serie A2 la BCC Castellana Grotte di Pino Lorizio trova la prima sconfitta in campionato sul campo della corazzata Emma Villas Siena. I toscani, con i 3 punti conquistati, tornano in vetta nel girone bianco riagganciando proprio la formazione castellanese. L’altra pugliese del girone bianco, l’Aurispa Alessano di Vincenzo Mastrangelo, esce sconfitta dal tie break con la Sigma Aversa di mister Pasquale Bosco nonostante i 28 punti dell’evergreen Matej Cernic. La vittoria della Materdominivolley.it Castellana Grotte con Montecchio Maggiore al tie break nel girone blu, segna anche l’esordio del giovanissimo Damiano Catania, il più giovane della serie A (SuperLega e A2) nella stagione 2016-2017.

Accoppiata salentina in vetta al girone H di serie B maschile che nell’ultima giornata ha visto trionfare il Real Gioia nel big match con la BCC Leverano che mantiene comunque la vetta della classifica affiancata però dalla Pag Volley Taviano che esce vittoriosa dallo scontro con Cosenza. Ad una sola lunghezza di distanza, con una gara giocata in meno, il Real Volley Gioia di mister Spinelli. Dopo 5 lunghi set, il derbyssimo salentino di B1 femminile contro la Demo.Co.S. Cutrofiano, se lo aggiudica il Maglie di mister Giandomenico che resta in cima alla classifica del girone D. Chi perde la vetta è invece il Grotte di Castellana Volley, che perde sul campo di Orsogna in Abruzzo e lascia la prima posizione al Libera Virtus Cerignola, che batte la Sebilot Manfredonia nel derby foggiano, e alla M2G Solution Asem Bari volley che ha la meglio su Sabaudia. Il punto sui campionati nazionali e regionali delle pugliesi:

Campionati Nazionali

SuperLega

Gi Group Monza-Exprivia Molfetta 3-1 (21-25, 27-25, 25-21, 25-23)

Classifica

Cucine Lube Civitanova 28, Diatec Trentino 27, Azimut Modena 25, LPR Piacenza 21, Sir Safety Conad Perugia 19, Calzedonia Verona 19, Gi Group Monza 18, Kioene Padova 13, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 12, Bunge Ravenna 11, Exprivia Molfetta 11, Biosì Indexa Sora 9, Revivre Milano 8, Top Volley Latina 7.

Note: 1 Incontro in meno: Sir Safety Conad Perugia, Top Volley Latina;

Serie A2 maschile Gir. Bianco

Emma Villas Siena-BCC Castellana Grotte 3-0 (25-21, 26-24, 25-20); Aurispa Alessano-Sigma Aversa 2-3 (23-25, 21-25, 25-17, 25-15, 16-18)

Classifica

Emma Villas Siena 18, BCC Castellana Grotte 18, Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania 15, Sigma Aversa 13, Kemas Lamipel Santa Croce 10, Aurispa Alessano 9, Sieco Service Ortona 8, GoldenPlast Potenza Picena 8, Basi Grafiche Geosat Lagonegro 6, Club Italia Crai Roma 0.

Serie A2 maschile Gir. Blu

Materdominivolley.it Castellana Grotte-Sol Lucernari Montecchio Maggiore 3-2 (25-18, 25-19, 22-25, 21-25, 15-12)

Classifica

Ceramica Globo Civita Castellana 15, VBC Mondovì 13, Monini Spoleto 13, Centrale del Latte McDonald’s Brescia 13, Caloni Agnelli Bergamo 11, Conad Reggio Emilia 11, Pool Libertas Cantù 9, Videx Grottazzolina 8, Sol Lucernari Montecchio Maggiore 8, Materdominivolley.it Castellana Grotte 4.

Serie B1 Femminile Girone D

Betitaly V.Maglie Le – Demo.Co.S Cutrofiano Le 3-2 (23-25 25-15 25-16 23-25 15-07)

Classifica B1 Femminile Girone D

1.Betitaly V.Maglie Le 15, 2.Europea 92 Isernia 14, 3.Volleyro Cdpazzi Roma 13, 4.Sigel Marsala Tp 11, 5.Mam Villa Zuccaro Me 11, 6.Costr.Papa Altino V.Ch 11, 7.Acca Montella Av 10, 8.Givova Scafati Sa 8, 9.Gio’volley Aprilia Lt 8, 10.Demo.Co.S Cutrofiano Le 8, 11.Luvo Barattoli Arzan.Na 5, 12.Volley Group Roma 4, 13.P2p Semprefarmacia Sa 3, 14.Primeluci Geolive Cv.Tp 2.

Serie B Maschile Girone H

New Real V.Gioia Ba – Bcc Leverano Le 3-1 (25-20 25-18 24-26 25-21 ), Usd Olimpia Galatina Le – Udas Volley Cerignol.Fg 2-3 (25-15 25-22 13-25 23-25 17-19), Pag Volley Taviano Le – Area Brutia Vt Cosenza 3-0 (25-18 25-20 25-23), V.Locorotondo Castel.Ba – Pallavolo Andria Ba 0-3 (24-26 20-25 23-25), Raffaele Lamezia Cz – Orthogea Ostuni Br 0-3 (21-25 20-25 20-25), Riposa M2g Solution Asem Bari .

Classifica B Maschile Girone H

1.Pag Volley Taviano Le 15, 2.Bcc Leverano Le 15, 3.New Real V.Gioia Ba 14, 4.Orthogea Ostuni Br 14, 5.M2g Solution Asem Bari 10, 6.Usd Olimpia Galatina Le 10, 7.Raffaele Lamezia Cz 6, 8.Area Brutia Vt Cosenza 6, 9.Udas Volley Cerignol.Fg 5, 10.Giocoleria Virt.Potenza 5, 11.Pallavolo Andria Ba 4, 12.V.Locorotondo Castel.Ba 3, 13.Conad Lamezia Cz 1.

Serie B2 Femminile Girone H

Pvg Bari – Pol.Cisterna 88 Lt 3-0 (25-19 25-14 25-13), Cav Libera Cerignola Fg – Volley Manfredonia Fg 3-0 (25-19 25-18 25-14), M2g Solution Asem Bari – Realcaffe’moka Sirs Lt 3-0 (25-13 28-26 25-13), Assitec 2000 S.Elia Fr – Brindisi-S.Vito Volley 0-3 (23-25 16-25 13-25), Voll.Virtus Orsogna Ch – Grotte Di Castellana Ba 3-2 (25-19 25-14 22-25 23-25 15-10).

Classifica B2 Femminile Girone H

1.Cav Libera Cerignola Fg 15, 2.M2g Solution Asem Bari 15, 3.Brindisi-S.Vito Volley 14, 4.Voll.Virtus Orsogna Ch 14, 5.Grotte Di Castellana Ba 14, 6.Volley Manfredonia Fg 12, 7.Pvg Bari 6, 8.Assitec 2000 S.Elia Fr 6, 9.Coged Teatina Chieti 6, 10.Pallavolo Minturno Lt 3, 11.Pol.Cisterna 88 Lt 3, 12.Realcaffe’moka Sirs Lt 0, 13.Asd Dannunziana Pescara 0.

Campionati Regionali

Serie C Maschile Gir. A

Ottica Lamusta Trani – Asd Grumo 3-1 (20-25 25-14 25-21 25-21), Go Up – Nvv – Locazione Amica Lucera 3-0 (25-20 25-21 25-19), Pallavolo Molfetta – Justbritish Volley Bitonto 3-1 (21-25 25-19 26-24 25-11), A.S.D. Pallavolo Gioia – A.S.D. Volleyball Lucera 3-0 (25-12 25-19 25-8), Matervolley – Asd Trelicium Supervolley 1-3 (19-25 19-25 25-21 10-25), Asd Volley Cassano – Trivianum Asd 0-3 (22-25 18-25 16-25).

Classifica Serie C Maschile Gir.A

1.A.S.D. Pallavolo Gioia 12, 2.Trivianum Asd 11, 3.Justbritish Volley Bitonto 8, 4.Pallavolo Molfetta 7, 5.Asd Trelicium Supervolley 7, 6.Go Up – Nvv 6, 7.Ottica Lamusta Trani 6, 8.Asd Grumo 6, 9.Locazione Amica Lucera 5, 10.Asd Volley Cassano 4, 11.Matervolley 0, 12.A.S.D. Volleyball Lucera 0.

Serie C Maschile Gir. B

Libellula Fulgor Tricase – Toma Carburanti Ruffano 3-0 (25-20 25-13 25-15), Perle Di Puglia Casarano – Lecce Volley 3-1 (22-25 25-22 25-18 26-24), Erredi Assicuraz. Taranto – Asd Gs Atletico 3-0 (25-15 25-23 25-23), Asd Volley Grottaglie – Vis Squinzano 2-3 (22-25 25-16 18-25 25-22 18-20), Sandemetrio Volleyspecchia – S.B.V. Galatina A.S.D.3-0 (25-12 25-14 25-17), Asdr Arre’ Formaggi Turi – Vtt Talsano Taranto 0-3 (25-27 17-25 21-25).

Classifica Serie C Maschile Gir.B

1.Libellula Fulgor Tricase 12, 2.Erredi Assicuraz. Taranto 12, 3.Perle Di Puglia Casarano 12, 4.Asd Gs Atletico 9, 5.Vis Squinzano 7, 6.Vtt Talsano Taranto 7, 7.Sandemetrio Volleyspecchia 6, 8.Asd Volley Grottaglie 4, 9.Lecce Volley 3, 10.Toma Carburanti Ruffano 0, 11.S.B.V. Galatina A.S.D.0, 12.Asdr Arre’ Formaggi Turi 0.

Serie C Femminile Gir. A

Pastificio Dibenedetto – Boasorte Volley Barletta 3-0 (25-13 25-19 25-17), Cuti Volley – Aquila Azzurra Trani 3-0 (25-20 25-18 25-21), Tecnomaster.Biz Cerignola – Asd Polis Corato 3-1 (25-21 17-25 25-21 25-19), Primadonna Bari Volley – Giardino Del Mago 3-0 (25-9 25-9 25-13), Gima Consulting – U.Pallavolo Asd Modugno 3-0 (25-19 25-11 25-17), Caffe’ Gallitelli Mont.So – Amatori Volley Bari 3-0 (25-16 25-23 25-15), Asd Pall, Apulia Monopoli – Adriatica Volley 1-3 (19-25 18-25 25-22 14-25) .

Classifica Serie C Femminile Gir.A

1.Tecnomaster.Biz Cerignola 17, 2.Primadonna Bari Volley 16, 3.Caffe’ Gallitelli Mont.So 14, 4.Cuti Volley 13, 5.Adriatica Volley 12, 6.Amatori Volley Bari 11, 7.Pastificio Dibenedetto 10, 8.Asd Polis Corato 10, 9.Gima Consulting 9, 10.Boasorte Volley Barletta 8, 11.Asd Pall, Apulia Monopoli 3, 12.U.Pallavolo Asd Modugno 3, 13.Aquila Azzurra Trani 0, 14.Giardino Del Mago 0 .

Serie C Femminile Gir. B

Volley Oria – Talion Volley Tuglie 3-2 (18-25 28-26 20-25 25-15 15-13), Odontoiat.Spinelliorchidea – Deco Domus Noci 0-3 (10-25 17-25 14-25), Fratres Castellaneta Tdg – Magic- Cutrofiano Project 3-0 (25-19 25-21 25-23), Erredi Assicuraz. Taranto – Edilcostruzioni Spongano 2-3 (25-23 25-23 21-25 11-25 14-16), Asd Pallavolo Trepuzzi – Uisp’80 & Wolken 0-3 (19-25 23-25 19-25), Dream Volley Nardo’ – Asd C.E.S.P.Olimpius 3-0 (25-21 25-20 25-20), Edil Nacci G.A. Ostuni – Appia Project Mesagne 0-3 (12-25 13-25 19-25) .

Classifica Serie C Femminile Gir.B

1.Appia Project Mesagne 18, 2.Edilcostruzioni Spongano 14, 3.Deco Domus Noci 14, 4.Talion Volley Tuglie 14, 5.Volley Oria 13, 6.Uisp’80 & Wolken 10, 7.Fratres Castellaneta Tdg 10, 8.Asd Pallavolo Trepuzzi 10, 9.Erredi Assicuraz. Taranto 7, 10.Magic- Cutrofiano Project 7, 11.Dream Volley Nardo’ 4, 12.Odontoiat.Spinelliorchidea 3, 13.Edil Nacci G.A. Ostuni 2, 14.Asd C.E.S.P.Olimpius 0 .

Serie D Maschile Gir. A

S.S.D. Polisportiva Bari – Ottica Vision Amatori Bari 3-0 (25-14 25-9 25-19), Volley Capitanata – Volley Orsa Boys 3-0 (27-25 25-16 34-32), Palo Sporting Club – A.S.D Modugno Volley 3-1 (25-14 24-26 25-16 25-15), Volley Club Manfredonia – Vini Errico Fenice Volley 0-3 (17-25 15-25 16-25), Casalvolley Trinitapoli – Manzoni Andria 3-0 (25-20 25-18 25-23).

Classifica Serie D Maschile Gir.A

1.Palo Sporting Club 12, 2.Volley Capitanata 9, 3.S.S.D. Polisportiva Bari 9, 4.Vini Errico Fenice Volley 9, 5.A.S.D Modugno Volley 7, 6.Casalvolley Trinitapoli 6, 7.Volley Orsa Boys 4, 8.Manzoni Andria 2, 9.Volley Club Manfredonia 2, 10.Ottica Vision Amatori Bari 0.

Serie D Maschile Gir. B

Scuola & Volley Altamura – Giugra’-Securitas Ostuni 2-3 (25-21 22-25 22-25 25-22 18-20), Volley Matera – Bcc Castellana Grotte 0-3 (22-25 19-25 19-25), Tekno Projects Martina – Erredi Assicuraz. Taranto 0-3 (19-25 23-25 26-28), New Volley Polignano – Pallavolo Martina Asd 0-3 (12-25 19-25 17-25), Asd Pall. Apulia Monopoli – Synthesis Srl 3-0 (25-16 25-14 25-17).

Classifica Serie D Maschile Gir.B

1.Pallavolo Martina Asd 12, 2.Giugra’-Securitas Ostuni 10, 3.Bcc Castellana Grotte 10, 4.Asd Pall. Apulia Monopoli 10, 5.Erredi Assicuraz. Taranto 6, 6.New Volley Polignano 5, 7.Scuola & Volley Altamura 4, 8.Volley Matera 3, 9.Tekno Projects Martina 0, 10.Synthesis Srl 0.

Serie D Maschile Gir. C

San Vito Progetto Volley – Andrea Maglie V. Leverano 1-3 (25-23 23-25 23-25 21-25), New Volley Torre – A.S.D. Alliste Volley 0-3 (18-25 24-26 17-25), Ss Annunziata Mesagne – Showy Boys Galatina 0-3 (19-25 23-25 24-26), Grecìa Sal. Martignano – Esseti Pallavolo Nardo 0-3 (17-25 17-25 29-31).

Classifica Serie D Maschile Gir.C

1.Showy Boys Galatina 9, 2.Bee Tennent’s Grill Lecce 9, 3.A.S.D. Alliste Volley 9, 4.Esseti Pallavolo Nardo 7, 5.Andrea Maglie V. Leverano 6, 6.Ss Annunziata Mesagne 4, 7.Grecìa Sal. Martignano 3, 8.San Vito Progetto Volley 1, 9.New Volley Torre 0.

Serie D Femminile Gir. A

A.S.D. Nelly Volley – Gsd Vb Giovinazzo 3-2 (25-15 21-25 28-30 26-24 15-10), Asd Molfetta Volley – Gam Ristorazione Lucera 3-0 (25-15 25-13 25-12), A.S.D. New Axia Volley – Tecno-Switch Newvolleyruvo 0-3 (6-25 22-25 10-25), Svg Energia Lucera – A.S.D. Foggia Volley 0-3 (23-25 15-25 24-26).

Classifica Serie D Femminile Gir.A

1.Sportlia Volley Bisceglie 9, 2.Asd Molfetta Volley 8, 3.A.S.D. Nelly Volley 8, 4.Svg Energia Lucera 6, 5.Gsd Vb Giovinazzo 5, 6.Tecno-Switch Newvolleyruvo 3, 7.A.S.D. New Axia Volley 3, 8.A.S.D. Foggia Volley 3, 9.Gam Ristorazione Lucera 3.

Serie D Femminile Gir. B

A.S.D. New Volley Gioia – Justbritish Volley Bitonto 3-2 (19-25 25-17 25-20 23-25 15-9), Unipolsai & Lippolis Gioia – A.S.D. Volley Santeramo 0-3 (14-25 14-25 12-25), Pianeta Sport A.S.D.- Asd Real Volley Conversano 0-3 (18-25 19-25 28-30), Jet Log Bitonto – Atletico Fides Volley 3-1 (25-20 25-12 19-25 25-17).

Classifica Serie D Femminile Gir.B

1.Asd Real Volley Conversano 9, 2.A.S.D. New Volley Gioia 8, 3.Jet Log Bitonto 8, 4.A.S.D. Volley Santeramo 6, 5.Atletico Fides Volley 6, 6.Justbritish Volley Bitonto 6, 7.Maxima Volley 4, 8.Unipolsai & Lippolis Gioia 1, 9.Pianeta Sport A.S.D.0.

Serie D Femminile Gir. C

A.S.D. Eurovolley S.Elia – Mesagne Volley 3-1 (25-15 24-26 25-23 25-6), Vibrotek Volley – Bcc Loco Polcentrostorico 1-3 (25-23 10-25 9-25 16-25), Asd Volley Iuvenilia Oria – Palo Sporting Club Volley 1-3 (20-25 21-25 25-15 22-25), Volley Club Il Podio – New Volley Torre 2-3 (25-23 25-22 19-25 13-25 12-15).

Classifica Serie D Femminile Gir.C

1.Palo Sporting Club Volley 12, 2.A.S.D. Eurovolley S.Elia 9, 3.New Volley Torre 8, 4.Bcc Loco Polcentrostorico 7, 5.Asd Volley Iuvenilia Oria 5, 6.Volley Club Il Podio 4, 7.Mesagne Volley 3, 8.New Volley Polignano 0, 9.Vibrotek Volley 0.

Serie D Femminile Gir. D

Aquospiscine Azzurravolley – Azzurradonne Alessano 1-3 (17-25 15-25 25-14 17-25), Asd Gap Volley Presicce – Bee Tennent’s Grill Lecce 0-3 (14-25 21-25 13-25), Baldari Group Alixia V.- Flyblue Volley Taviano 3-1 (25-12 25-19 21-25 25-14), Parsec 3.26 Volley Ugento – Cta Volley Corigliano 3-2 (25-19 18-25 25-18 20-25 15-9).

Classifica Serie D Femminile Gir.D

1.Bee Tennent’s Grill Lecce 12, 2.Baldari Group Alixia V.9, 3.Asd Gap Volley Presicce 6, 4.Azzurradonne Alessano 6, 5.Parsec 3.26 Volley Ugento 5, 6.Aquospiscine Azzurravolley 5, 7.Apollonio Vini Copertino 3, 8.Cta Volley Corigliano 2, 9.Flyblue Volley Taviano 0.