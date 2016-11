Uggiano, parla il tecnico Portaluri:” Giochiamo sempre per vincere, ma senza esasperazioni e pressioni”

Share 0 Share 0 Share 0

UGGIANO LA CHIESA(Lecce) – Continua la favola dell’Uggiano nel campionato di Promozione. Questa volta a pagare dazio è stato il blasonato Fasano che tra le mura amiche del comunale biancoazzurro ha incassato un’amara sconfitta. Sugli scudi la prestazione di Ciriolo autore di una tripletta.

Il tecnico Mino Portaluri fa il punto in casa gialloblù per ilpaesenuovo.it :”Siamo arrivati in emergenza alla sfida di Fasano – esordisce l’allenatore dell’Uggiano – e in porta ho fatto esordire Damiano, classe 99, che ha disputato una grande gara. Non siamo scesi in campo per fare barricate, ma per imporre il nostro gioco e la nostra filosofia di calcio. Partiamo con un progetto tattico preciso ma la duttilità degli interpreti spesso ci permette una duttilità notevole rispetto alle varie fasi di gioco. È stata una grande giornata per tutto il gruppo è per Ciriolo che ha firmato tre reti”.

“Il nostro è un progetto che parte da lontano – continua il tecnico Portaluri – ed ogni anno riusciamo a puntellare la rosa aggiungendo al gruppo qualche tassello. Intendiamo il calcio come divertimento e non subiamo pressioni o esasperazioni tipiche del calcio moderno. Hanno aderito al nostro calcio calciatori come Garrapa (ex Otranto), Conte (ex Galatina), De Iaco (Ex Leverano) e siamo riusciti a rilanciare un attaccante come Ciriolo che veniva da un periodo di inattività”.

Oronzo Cristian Guarino