Shopping da “Zara” ma senza pagare, fuggono con borse piene di merce: in due nei guai

LECCE – Entrano nel negozio di abbigliamento con le borse vuote e ne escono solo dopo averle riempite di abiti. Più che un furto è stato un vero e proprio saccheggio quello realizzato ieri pomeriggio da tre ragazze all’interno del negozio “Zara” di via Trinchese, che hanno dato vita ad un personalissimo e illegale “black friday”.

Una di loro è riuscita a scappare, mentre le altre, entrambe rumene di 17 e 30 anni, grazie all’intervento di una volante della polizia sono state bloccate e sono terminate nei guai.

Il sospetto e improvviso rigonfiamento delle loro borse non è passato inosservato all’addetto alla sicurezza del negozio di abbigliamento, che ha avvistato il trio mentre usciva dal negozio. Nonostante il sistema antitaccheggio non avesse segnalato anomalie, il sorvegliante ha pensato di azionarlo per osservare la reazione delle ragazze da cui sarebbe potuta trasparire l’eventuale colpevolezza. E così è stato.

Lo stratagemma ha fatto sì che, non appena il sistema è entrato in funzione, le ladre si dessero alla fuga ormai consapevoli di essere state scoperte. Correndo via in fretta e furia, però, hanno incrociato una volante della polizia. Gli agenti prontamente sono riusciti a fermare due di loro, perdendo invece le tracce della terza componente della banda.

Nelle rispettive borse, schermate con fogli in alluminio rettangolari a più strati, vi erano gli abiti con le etichette ancora attaccate, riportanti prezzo e marchio, e prive delle rispettive placche antitaccheggio perché asportate in precedenza. Queste ultime erano state avvolte in altri fogli di alluminio per evitare di far azionare il sistema di sicurezza. In totale la merce rubata aveva un valore di più di mille euro.

Una delle due fermate, già nota per reati specifici contro il patrimonio eseguiti con la stessa modalità, è stata arrestata e condotta nel carcere di Lecce. La sua complice, invece, incensurata, se l’è cavata con una denuncia a piede libero per furto aggravato in concorso.