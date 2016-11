Sanguinosa rapina alle poste di San Cassiano: arrestato complice del 23enne

Share 0 Share 0 Share 0

SAN CASSIANO (Lecce) – A distanza di 23 giorni dalla cruenta rapina all’ufficio postale di San Cassiano, sfociata nell’accoltellamento del 50enne Rosario Guercio, termina la fuga del complice di Giorgio Antonio Tarantino, il 23enne di Matino arrestato già a poche ore dall’accaduto. Si tratta di Sabino Vitale, 25enne incensurato di Matino, rintracciato e tratto in arresto ieri sera dai carabinieri della compagnia di Maglie che hanno stretto il cerchio intorno all’uomo grazie ad una serrata attività investigativa, coordinata dal pm Carmen Ruggiero, partita proprio il 31 ottobre scorso, quando la piccola cittadina salentina è stata scossa dal sanguinoso episodio.

Tarantino e Vitale, con il volto parzialmente travisato ed armati di pistola e coltello, quella mattina fecero irruzione nell’ufficio postale di via Risorgimento intorno alle 12. Dopo aver minacciato i dipendenti, riuscirono a farsi consegnare il denaro, una cifra di 4mila 300 euro, per poi darsi alla fuga passando per l’uscita posteriore. I due rapinatori furono subito notati da un gruppetto di persone, delle quali tre, due giovani ed il 50enne Guercio, non esitarono a lanciarsi nel loro inseguimento fino a bloccarne uno, identificato poi in Tarantino.

Il suo complice, Vitale, notando la scena, intervenne in suo soccorso accoltellando all’altezza dell’addome il coraggioso 50enne, che così cadde per terra sanguinante. Ripresa di corsa la fuga i due rapinatori riuscirono a far perdere le proprie tracce, uno sgommando a tutto gas a bordo di una Fiat Punto (intestata alla zia di Tarantino), l’altro imboccando a piedi le vie circostanti. Le ricerche dei rapinatori subito avviate dai carabinieri in breve li condussero ad intercettare Tarantino in un casolare abbandonato con addosso ancora le macchie di sangue. Per il giovane scattò subito l’arresto per rapina aggravata propria ed impropria in concorso e tentato omicidio.

Nessuna traccia, invece, di Vitale, che era riuscito a dileguarsi dopo aver percorso a vuoto le stradine di San Cassiano nella speranza di recuperare il suo complice in corsa. Impresa, questa, abbandonata solo dopo essersi liberato del coltello con cui poco prima aveva colpito Guercio, poi ritrovato e sequestrato dai carabinieri. Sin dall’inizio dell’indagine e dopo l’arresto del rapinatore, l’attenzione dei militari diretti dal Capitano Luigi Scalingi si era concentrata proprio sul 25enne. Questo grazie ai riconoscimenti e le indicazioni dei testimoni, agli intrecci dei tabulati del traffico telefonico delle utenze in uso a Tarantino e Vitale, nonché alle celle telefoniche agganciate durante la fascia oraria a cavallo della rapina.

Ulteriore prova a sostegno della complicità del 25enne il filmato registrato dalla telecamera a circuito chiuso di un distributore di carburante alle porte di San Cassiano, in cui sono ripresi i due giovani intenti a fare rifornimento negli istanti precedenti la rapina, vestiti con gli stessi indumenti degli autori del reato descritti dai testimoni. A completare definitivamente il quadro indiziario è stato il risultato delle ricerche certosine effettuate dai carabinieri nella zona percorsa da Tarantino nella fuga.

I militari hanno setacciato palmo a palmo l’area arrivando ad intercettare nelle campagne l’arma impugnata dal 23enne per mettere a segno la rapina, rivelatasi una pistola a gas ma priva di tappo rosso e la giacca verde con il cappuccio indossata dallo stesso Tarantino. Quest’ultima, nascosta sotto un fico d’india, custodiva al suo interno, ancora appallottolati, ben 1025 euro facenti parte del bottino della rapina. E’ probabile che nella fretta della fuga si siano rapidamente diviso le quote e che, quindi, il resto del denaro possa essere stato portato via da Vitale.

Alla luce di tutti questi elementi il gip di Lecce ha emesso, su richiesta del pm Ruggiero, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 25enne eseguita nelle scorse ore dai carabinieri che hanno raggiunto il giovane nella sua abitazione di Matino. Per Vitale, che dovrà rispondere in concorso con Tarantino di rapina aggravata e tentato omicidio, si sono aperte le porte del carcere di Borgo San Nicola.