Quarta vittoria di fila e il Salento Rugby è solo in testa

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Vittoria sul Granata per 25-0 e primato in classifica. Coach Follo: “Andiamo avanti riflettendo sui nostri errori e lavorando”.

Sul Campo Sportivo Comunale di Aradeo, a dispetto di un Granata coriaceo e ben organizzato, arriva la quarta vittoria per il Salento Rugby. L’ultima giornata del mese di #Movember porta un’altra gioia ai tarantati che, complice lo scivolone dei Draghi BAT col Potenza, sono soli in testa alla classifica di Serie C Girone 2 Apulo/Lucano.

Gli uomini di Coach Follo partono bene con il solito Gabriele Calò che, al quarto minuto, deposita in meta dopo uno splendido avanzamento del secondo centro Roberto Margari. Nei primi 20 minuti arrivano altre due segnature con Marcello Gomini, che sfrutta un’ottima giocata a largo della trequarti, e Fabio Manta abile a concludere una maul avanzante. Nelle prime tre occasioni Capitan Ivano Abbate non trasforma ma si rifà al quarantesimo quando Michele Nestola centra il bonus con la quarta meta di giornata. Il primo tempo si conclude 22-0 per i padroni di casa.

Nella ripresa i salentini sembrano appagati dal bonus raggiunto, calano di concentrazione e di intensità e il Granata ne approfitta. Per falli di squadra ripetuti, al quinto, viene ammonito Manta dal puntuale Sig. Frontini. Al ventesimo, per lo stesso motivo, è Sergio Girardi del Granata a subire il cartellino giallo. Una difesa salentina attenta evita di capitolare sotto le frequenti folate offensive del Granata e l’estremo Gomini, in un tentativo di placcaggio, è costretto al fallo che al minuto 23, gli costa un giallo. La partita tattica, giocata con un importante ritmo, e ottimamente arbitrata porta solo 3 punti nel secondo tempo grazie al piede di Capitan Abbate che spezza il ritmo al trentaduesimo.

Il match si chiude con con il risultato di 25-0 per i padroni di casa, ai quali basta un tempo per ottenere il bottino pieno da questa che, alla vigilia, era una partita insidiosa e tale si è dimostrata.

Al termine del match, coach Alberto Follo dichiara:« Ho visto un’ottima concentrazione dei miei fin dagli spogliatoi, molto buono anche il riscaldamento per la partita. Anche grazie a questo abbiamo concluso il primo tempo conquistando il bonus offensivo – e sulla seconda frazione di gioco aggiunge – eravamo un po’ scarichi, forse perché abbiamo accusato il lavoro svolto in queste settimane su quantità e intensità di gioco, merito anche dei ragazzi del Granata ci hanno dato la possibilità di fare un secondo tempo ancora ad alti ritmi. Un secondo tempo che ha visto difenderci molto bene, non abbiamo preso mete e questo è molto importante». L’allenatore beneventano conclude dicendo:« Andiamo avanti riflettendo sui nostri errori e lavorandoci in allenamento. Complimenti al coach della squadra ospite, ha messo in campo una squadra di buon livello che ci ha dato la possibilità di giocare un buon rugby. Ma per giocare una buona partita, quando ci sono due squadre che lottano, ci vuole anche un ottimo arbitro che sappia dare ritmo al gioco e dunque i miei complimenti vanno anche al Sig. Frontini».

Il Salento Rugby ora sarà chiamato a due importanti trasferte: a Barletta con i Draghi BAT e ad Oppido Lucano con i campioni in carica del Potenza. Partite da vincere se si vuole mantenere il primato in classifica conquistato in questa giornata.

Salento Rugby – Rugby Club Granata 25-0 (4-0) Tabellino:

Primo Tempo – 4’ Gabriele Calò META Ivano Abbate N.T., 8’ Marcello Gomini META Ivano Abbate N.T., 20’ Fabio Manta META Ivano Abbate N.T., Michele Nestola META Ivano Abbate TRASFORMA;

Secondo Tempo – 5’ Fabio Manta AMM., 20’ Sergio Girardi AMM., 23’ Marcello Gomini AMM., 32’ Ivano Abbate PUNIZIONE.

Formazione Salento Rugby: 15. Gomini, 14. Fina (9’ s.t. Carlà), 13. Rago, 12. Margari (35’ s.t. Bruno), 11. Ricciato (33’ s.t. Lia Alb.), 10. Nestola, 9. Abbate, 8. Manta, 7 Calò, 6. Tardio, 5. De Bello (9’ s.t. Conforti), 4. Orlandino (17’ s.t. Cristiano), 3. Calavita (37’ s.t. Mazzotta), 2. Gravina, 1. Brogno Lui. A disposizione: Follo

Formazione Rugby Club Granata: 15 Pugliese; 14 Petragallo D. (30’ s.t. Masi A.); 13 Resta; 12 Daresta G (5’ s.t. Daresta D.).; 11 Muҫa; 10 Petragallo G.; 9 Armaiuoli (30’ s.t. Girardi); 8 Losavio L. (30’ s.t. Derobertis); 7 Martino G.; 6 Pierri; 5 Cantore; 4 Pedone; 3 Martino P.; 2 Dell’Edera; 1 Giordani (30’ s.t. Carlucci)

Risultati Serie C Girone 2

Salento – Granata 25-0 (4-0)

Am. Taranto 1975 – Kheiron 58-14 (9-1)

Potenza – Draghi BAT 50-0 (8-0)

Panthers – Falchi 0-43 (0-7)

Classifica: Salento Rugby pt.16*, Potenza pt.15*, Draghi BAT pt.14, Granata pt.8, Falchi pt.5, Kheyron pt.5, Am. Taranto pt.2*, Panthers pt.1

*4 punti di penalità per non aver ottemperato all’obbligatorietà giovanile.