L’oroscopo per oggi mercoledì 23 novembre 2016

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Il lavoro oggi presenterà qualche insidia e qualche criticità da non sottovalutare, tanto che sarà il tuo chiodo fisso per tutto il giorno. Un amico ti inviterà fuori e nascerà un intenso confronto professionale cui seguiranno scelte importanti. Non sarà il momento giusto per rimettersi in gioco?

TORO (20 aprile – 20 maggio): Tutto abbastanza confusionale oggi, e non perchè accadrà qualcosa di negativo, ma solo per quello strano senso di incertezza che ti pervade e che ti ha inchiodato al palo. Oggi tutto è fonte di dubbi. Sfera personale e professionale girano senza un senso e una direzione precisa. Devi darti tempo e cominciare a mettere a fuoco una situazione per volta.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Venere ti regala oggi quel senso di distensione e serenità totale che difficilmente ti pervade. C’è sempre qualcosa che agita un Gemelli. E invece oggi, affronterai la giornata pensando che tutto finalmente stia girando nel verso giusto, senza particolari picchi di entusiasmo, ma nel verso giusto.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Lavoro ok, amore ko. Non è un gioco di parole. La grande soddisfazione e i successi professionali per fortuna non verranno messi a rischio da una situazione sentimentale disastrosa. Periodo di grandi incomprensioni con il partner, oggi potranno essere dette cose che forse non si pensano, ma che una volta pronunciate sarà difficile cancellare. Pensa prima di parlare.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Ed ecco che torna l’equilibrio, che il Leone si siede sulla collina e osserva il suo mondo che gira nel verso giusto, secondo il suo ordine, e ogni cosa sembra rispondere e corrispondere ai suoi desideri. Successi al lavoro e forse nuovi entusiasmanti progetti in progress.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Oggi non sei in piena forma fisica. Forse il freddo che non ami particolarmente, con gli annessi mali di stagione, forse un pò di generale stanchezza, e oggi farai tutto con grande fatica. Rimanderai qualche impegno, e dovrai riposare per recuperare le forze.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): È tempo di sentimenti e relax, anche se è solo mercoledì. Forse sceglierai di dedicare del tempo a te e dopo il lavoro andrai in piscina o in una beauty spa, o forse sceglierai di dedicarti al partner, per stupirlo e farlo sentire amato.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): E i colpi bassi spesso arrivano quando meno te lo aspetti da insospettabili pseudo amici/colleghi fidati. Nel tuo caso però, chi di pungiglione ferisce, di pungiglione perisce, e seppur con qualche graffio di delusione, salva la tua serietà al lavoro e agli occhi dei capi, sarà una giornata vincente.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Forse una festa, forse il compleanno di qualcuno o semplicemente una pizza in compagnia di amici e amici di amici, e incontrerai un lui o una lei cui non riuscirai a togliere gli occhi di dosso, come fosse più forte di te, una sensazione assolutamente di pelle. Se sei single, agisci. Se non lo sei, pensa.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Va bene che sei ligio al dovere, che sei una risorsa fondamentale, che fai tutto sempre al massimo, che ogni compito affidato a te è certo che sarà svolto egregiamente, ma è anche vero che non ami esser dato per scontato, e oggi difenderai la tua posizione e metterai qualche puntino sulle ‘ì, con successo.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Finalmente la stabilità che speravi, cercavi, sognavi. Finalmente le risposte che aspettavi sono arrivate e da oggi forse puoi cominciare a pensare al ‘domanì con serenità e progettualità.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Ci sono sintonie che vanno oltre il legame di sangue. E così, anche tu così discreto e solitario, avrai bisogno di un amico, quell’amico di sempre che ti capisce anche senza parlare. Giornata ricca di successi ed emozioni forti.