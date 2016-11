“Il mare si lascia attraversare”, a Lecce seminario internazionale sulla letteratura albanese

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Un momento di confronto per interrogarsi sui nuovi scenari della letteratura albanese e avviare, di intesa con il Ministero della Cultura del paese balcanico, un percorso che, attraverso la partecipazione a fiere letterarie, eventi dedicati o altre occasioni promozionali, favorisca una maggiore conoscenza della cultura albanese in Italia.

Il capoluogo salentino ospiterà, venerdì 25 novembre, un seminario internazionale sulla letteratura albanese e migrante in lingua italiana, intitolato “Il mare si lascia attraversare”.

Due le sessioni in programma: quella mattutina si svolgerà, dalle 10 alle 13, nella sala “Mino Carbone” della libreria Adriatica e sarà incentrata su “La letteratura albanese tra contemporaneità, tradizione e internazionalizzazione”, mentre quella pomeridiana è prevista, dalle 14.30 alle 17, nell’aula Ferrari del Plesso Codacci-Pisanelli dell’Università del Salento, dove la discussione verterà su “L’importanza della traduzione per la letteratura albanese. Esperienze di scrittori migranti e scrittori tradotti all’estero”. Al dibattito parteciperanno scrittori di punta del panorama letterario albanese, come Gezim Hajdari, che si è classificato secondo all’ultimo Premio Bodini nella sezione dedicata alla poesia, Diana Çuli (in foto), ma anche Parid Teferici, Lazer Stani, Prec Zogaj, Ismete Selmanaj Leba, Arben Dedja, che porteranno la loro testimonianza. Oltre a loro, il parterre dei relatori prevede Paolo Ponzio, vice presidente del Teatro Pubblico Pugliese, gli editori Livio Muci di Besa e Arben Xoxa di Enciklopedike, Natale Parisi del Centro pugliese per le relazioni Italo-Albanesi, e accademici italiani ed albanesi, come Diana Kastrati, direttrice del Dipartimento d’Italianistica dell’Università di Tirana, Eugenio Imbriani, docente di Antropologia culturale dell’Università del Salento, Daniele Maria Pegorari, docente di Letteratura italiana all’Università di Bari, Monica Genesin, docente di lingua e letteratura albanese dell’Università del Salento e Griselda Doka, dottoranda in Letteratura albanese all’Università della Calabria.

L’incontro si inserisce nel solco della riflessione avviata con il convegno internazionale “Kujtesa identiteti dhe integrimi – Letteratura albanese migrante in lingua italiana”, che si è svolto a Tirana nel gennaio del 2014, e proseguita, poi, al Salone del Libro di Torino di quest’anno con una serie incontri sulla letteratura albanese contemporanea e sulla sua promozione in Italia, tenuti nello Spazio Babel – Libreria internazionale. Con questo ulteriore approfondimento leccese, promosso, peraltro, nell’ambito della tre giorni della Città del Libro di Campi Salentina, si intende riflettere sul panorama della nuova letteratura albanese contemporanea per individuarne tratti distintivi e caratteristiche e, soprattutto, per provare a definire una strategia di promozione della stessa attraverso il sostegno alle traduzioni e alle pubblicazioni in Italia. Un impegno che veda coinvolti Università, centri culturali, critici, traduttori ed editori nella consapevolezza che, nonostante le intense e consolidate relazioni di amicizia tra Italia e Albania, sempre sottolineate dalle istituzioni italiane, c’è una scarsa attenzione verso la promozione culturale della letteratura di questo paese.