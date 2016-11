E-commerce: strumento per internazionalizzazione delle imprese italiane

Share 0 Share 0 Share 0

Digitale ed export: un binomio da sogno, soprattutto per quanto concerne le imprese italiane. Non è un mistero, infatti, che il nostro Paese sia all’avanguardia per quanto riguarda le esportazioni, e che il marchio del made in Italy rappresenti in tutto il mondo un bollino di qualità. Eppure, al di là delle apparenze, l’internazionalizzazione è tutto tranne che un’operazione scontata: per adeguare l’azienda ed i suoi prodotti ai mercati esteri, infatti, occorre una grande conoscenza degli stessi e anche e soprattutto la consulenza di qualcuno che sia particolarmente ferrato in materia di internazionalizzazione delle imprese. Da questo punto di vista, poi, è il web che viene incontro alle aziende: grazie agli e-commerce, infatti, l’internazionalizzazione e l’export diventano decisamente più proficue. Vediamo dunque tutti i vantaggi portati dagli e-commerce nell’ambito delle esportazioni.

L’E-commerce abbatte i costi

Perché scegliere la via dei negozi elettronici? Innanzitutto per il risparmio economico: aprendo un e-commerce, infatti, l’imprenditore non dovrà spendere montagne di denaro per aprire dei punti vendita fisici nel paese estero che ha intenzione di invadere. Inoltre, aprire un negozio elettronico significa anche risparmiare sulle spese relative agli stipendi del personale e alla gestione fisica del locale. Infine, c’è anche un altro aspetto molto importante da considerare: un negozio elettronico, essendo realizzato in digitale, rimane aperto 24 ore su 24 e, dunque, permette non solo di ottimizzare i costi, ma anche di massimizzare i guadagni.

L’E-commerce raggiunge più clienti

Il web è un mare magnum sul quale navigano milioni di persone, dagli interessi più diversi e con finalità spesso improntate all’acquisto. Questo significa che, aprendo un e-commerce, potrete raggiungere un target sconfinato con i vostri prodotti in vendita, senza per questo dover creare delle costosissime campagne promozionali realizzate su misura per il paese che avete deciso di raggiungere con il vostro export. Vi basterà affidarvi ad una web agency che sappia come curare il posizionamento su Google, ed il gioco sarà fatto.

L’E-commerce invade mercati diversi

Un punto vendita fisico, oltre che essere molto costoso, è anche limitante da un punto di vista del mercato. Com’è ovvio che sia, un negozio raggiunge solo la clientela di quella zona, quartiere o città (nella migliore delle ipotesi). Al contrario, un e-commerce naviga liberamente su un mercato che non viene limitato da alcun confine geografico: il che, in altre parole, significa diventare veri e propri negozianti del mondo, e raggiungere facilmente mercati altrimenti impossibili da coprire.

L’E-commerce incrementa l’awareness

L’e-commerce diventa anche un potentissimo strumento promozionale, che spinge i clienti ed i potenziali clienti a vivere in modo più intimo il vostro marchio, fidandosi sempre di più dei prodotti che vengono offerti sotto il vostro brand. Questo vuol dire che vale assolutamente la pena aprire un negozio elettronico, anche se non si tratta della vostra priorità: cominciando ad invadere il web, infatti, potreste scoprire che all’estero siete talmente apprezzati da poter investire molto sull’export. L’e-commerce aumenta la Brand awareness cioè la percezione del vostro marchio agli occhi dei consumatori, italiani e stranieri.

L’E-commerce è una vetrina infinita

I negozi elettronici non permettono solo di raggiungere un target potenzialmente infinito, ma anche di sfruttare il digitale per esporre tutti i prodotti che desiderate, sfruttando vetrine virtuali senza alcun limite dimensionale. Il che significa avere una preziosissima occasione per valorizzare i vostri prodotti di punta, senza per questo rinchiudere gli altri in magazzino. Grazie ai menu e ai filtri, infatti, sarà il cliente che deciderà quale prodotto visionare, senza per questo richiedere alcun intervento da parte vostra dato che le operazioni verranno compiute in automatico.