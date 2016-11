“Cute alimentazione e bellezza”, un corso per esplorare il ruolo dei nutrienti  in alcune  patologie dermatologiche e nel generale processo di invecchiamento cutaneo

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Nella giornata del 03 dicembre 2016, presso il Grand Hotel Tiziano e dei Congressi di Lecce, si svolgerà il Congresso “CUTE ALIMENTAZIONE E BELLEZZA”, a cura del Dr. Maurizio Congedo (Direttore U.O. Dermatologia Ospedale Vito Fazzi, Lecce) e Prof. Michele Maffia (Professore Associato di Fisiologia e Direttore Scientifico del Laboratorio Universitario di Proteomica Clinica dell’Università del Salento.

“Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio fisico, né in difetto, né in eccesso, avremmo trovato la strada per la salute.” Questa frase ci è stata regalata da Ippocrate circa 2500 anni fa . Oggigiorno, tale insegnamento è stato per molti versi dimenticato. Infatti l’alimentazione moderna è diventata sempre più ipercalorica, ma al tempo stesso povera di nutrienti.

Grazie ai progressi della NUTRIGENOMICA, la scienza che studia la capacità dei nutrienti di modificare l’espressione genica, sappiamo con certezza che numerosi geni si attivano o disattivano in funzione della quantità, ma soprattutto della qualità del cibo ingerito.

L’obiettivo di questo corso è proprio quello di esplorare il ruolo dei nutrienti in alcune patologie dermatologiche e nel generale processo di invecchiamento cutaneo. Il cibo può sicuramente avere un ruolo causale in alcune malattie della cute ma le nuove ricerche scientifiche stanno mettendo in luce il potere preventivo ed in alcuni casi persino curativo dei nutrienti che, talora, possono essere utilizzati come dei veri e propri farmaci.

L’incremento del sovrappeso e dell’obesità, in tutte le fasce d‘età, evidenzia inequivocabili correlazioni scientifiche fra la scorretta alimentazione e le più diffuse malattie croniche (diabete, ipertensione, ipercolesterolemia, malattie cardiovascolari, tumori, allergie e patologie dermatologiche). Spesso molte di queste patologie coesistono in un singolo paziente ed hanno come protagonista l’infiammazione cronica sub-clinica; il compito dei medici è quindi, di curare il paziente e non separatamente i vari disturbi che lo affliggono.

Per prevenire e trattare queste gravi patologie, dunque, il cibo è il più valido strumento che abbiamo nelle nostre mani.

Nel convegno in oggetto verranno trattate queste problematiche.

La partecipazione al congresso è totalmente gratuita e aperta a medici specialisti di: dermatologia e venereologia, gastroenterologia, chirurgia plastica e ricostruttiva, medicina generale, scienza dell’alimentazione e dietetica, allergologia, biologo, dietista.

Per la partecipazione al Congresso sono previsti n. 5 Crediti ECM.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa: www.motusanimi.com