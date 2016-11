A Palazzo Grassi di Aradeo al via “Storie d’artista”: 4 incontri di teatro e cinema

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Le sale affrescate di Palazzo Grassi si apriranno al pubblico per “Storie d’artista”, una mini rassegna di eventi d’arte e cultura a cura di Koreja realizzati in collaborazione con il Comune di Aradeo.

Dal 24 al 27 novembre il palazzo baronale ospiterà la residenza degli attori Carlo Durante e Riccardo Lanzarone.

Per il primo appuntamento, la rassegna incrocia l’anteprima di “Strade maestre off”, la rassegna di teatro a cura di Riccardo Lanzarone che, per il secondo anno, Koreja organizza a Palazzo Grassi: in scena, giovedi 24 novembre, alle ore 20.45, “Con-tatto”, lo spettacolo di Fabrizio Campo, giovanissimo artista palermitano che incontra il mondo circense nel 2007 iniziando l’attività di clown in corsia presso ospedali, centri di aggregazione sociale, centri diurni e carceri. Nel 2015 dà un taglio nuovo al suo percorso artistico e personale iniziando la scuola di DanzaMovimentoTerapia – espressivo relazionale (dmt-er) che rientra nel campo delle arti terapie, volta al benessere psicofisico, all’esplorazione e ricerca espressiva, nonché al piacere funzionale del muoversi del danzare.

Fra giocoleria, clownerie, circo, teatro di strada e poesia, “Con-tatto” è uno spettacolo ironico e tagliente, che racchiude in sé l’essenza del gioco, ricco di sorprese in un’alternanza di numeri tecnici e momenti esilaranti. Viene tutte le volte reinventato grazie all’interazione con gli spettatori che non rimangono osservatori passivi, ma diventano parte integrante della rappresentazione.

Un’unica trama infatti, tesse il filo dello spettacolo: la relazione fra il pubblico e il giocoliere, una dinamica che rende unico e inimitabile quello spettacolo, in quel dato momento, con quel pubblico specifico. Il corpo e la materia che giocano in maniera complementare rendendo vitali le performances… clave, cappelli, sciabole e sfere, questi sono alcuni degli attrezzi utilizzati durante lo spettacolo che accompagnerà lo spettatore in una dimensione unica, surreale, onirica.

Si prosegue venerdì 25 novembre, alle ore 20.45, con una serata dedicata al cinema con la proiezione del film documentario “Santi Caporali” di Giuseppe Pezzulla (sottotitoli in lingua inglese). Un occhio che spia la periferia, quei non-luoghi in cui, ogni santo giorno, si consumano le vite di centinaia di persone provenienti dai alcuni dei territori più poveri del mondo.

Sabato 26 novembre, alle ore 20.45, sarà presentato il libro “Torno da me” di Maria Neve Arcuti. L’universo femminile e le molteplici situazioni in cui la donna è coinvolta per motivi sentimentali, ideologici e di lavoro sono il filo conduttore di sette racconti che vedono come protagoniste donne diverse per provenienza, estrazione sociale e sensibilità. A conclusione della residenza condotta da Carlo Durante e Riccardo Lanzarone, i partecipanti del KorejaLab accompagnati dalle musiche di Alessandro dell’Anna leggeranno alcuni racconti tratti dal testo.

Storie d’Artista a Palazzo Grassi si chiuderà domenica 27 novembre alle ore 17.30 con “Sogno in scatola, cartometraggio”, uno spettacolo di Koreja, di e con Francesco Cortese e Ottavia Perrone. Un nuovo modo di raccontare mediante l’invenzione del cartometraggio: tra rime, illustrazioni, scatole e suoni si srotola una storia visionaria per ascoltare, guardare e immaginare.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.