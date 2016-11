Referendum, allo Zei di Lecce incontro organizzato da Studenti Indipendenti

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Un incontro volto a sensibilizzare e informare sul referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre è quello in programma oggi, a partire dalle 18, presso lo spazio sociale Zei organizzato da “Studenti Indipendenti- Lecce”.

A intervenire saranno gli studenti, che si ritroveranno ad argomentare sulle ragioni del si e del no in un disputa vivace, dinamica e innovativa rispetto al solito format di discussione tenuto da professionisti, rendendosi per la prima volta protagonisti di un dibattito delicato e particolare come quello sulla nostra Costituzione. “Come Studenti Indipendenti – Lecce, sindacato studentesco universitario che si riconosce nei valori dell’antifascismo, del movimento sindacale studentesco e quindi nei principi della nostra Carta fondamentale, non possiamo restare indifferenti. – afferma il portavoce Mattia Solito – È infatti nostro interesse attivare un dibattito democratico dentro e fuori gli spazi universitari e soprattutto tra gli studenti, in modo tale da affrontare e approfondire al meglio i contenuti della riforma.”

A sostegno del si ci saranno Davide Manfreda, Vittoria Scarpa e Nicoletta Pannofino, tre studenti della facoltà di giurisprudenza. Per il no invece Giulia Gigante (scienze politiche), Pietro Tanzariello (giurisprudenza) e David Lazzari (giurisprudenza). Modererà l’incontro la professoressa Elisa Rubino, docente di Storia della filosofia araba nel Medioevo per il corso di LT in Filosofia dell’Università del Salento. “L’invito a partecipare è rivolto a tutte le studentesse e agli studenti universitari, ma anche agli studenti medi – continua il portavoce Solito – Abbiamo preferito essere promotori di un momento di confronto e formazione piuttosto che sbilanciarci ed essere schiacciati su di una posizione netta all’interno di una questione così delicata: indipendenza significa libertà. Vogliamo cittadini che siano sempre meno soggetti passivi della società, ma che attraverso un’elaborazione critica possano costruire un proprio giudizio reale su ciò che gli accade intorno. Come soggetto sindacale autonomo e indipendente non abbiamo l’ansia di posizionamento, non abbiamo nessuna moneta di scambio con nessuna forza politica. Per questo, sebbene la maggioranza dell’associazione sostenga il no, l’obiettivo principale che ci siamo proposti è quello di promuovere momenti di confronto che attivino le coscienze e rendano protagonisti tutti noi delle scelte a cui la vita pubblica del nostro Paese ci chiama, ritenendo inutile rincorrere una prova muscolare di posizionamento, tanto a cuore a chi si destreggia nei giochi della partitocrazia.”

La serata è promossa anche da Zei – spazio Sociale, Radio WAU e Unisalento Politicamente. eu (blog ufficiale del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali). Durante l’evento, inoltre, sarà previsto un aperitivo di autofinanziamento.