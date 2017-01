Caso mensa a Nardò: revoca dell’appalto per “La Fenice”, subentra nuova ditta. Riparte il servizio

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Dalla sospensione cautelare alla revoca dell’appalto: la ditta “La Fenice” srl non si occuperà più del servizio mensa nelle scuole di Nardò.

A deciderlo è stata la giunta comunale guidata dal sindaco Pippi Mellone che questa mattina durante una conferenza stampa a Palazzo Personè, insieme al vicesindaco Oronzo Capoti e all’assessore all’Istruzione Daniela Dell’Anna, ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla decisione definitiva oltre ad annunciare importanti novità.

In primis il fatto che il tempo dei disagi per le famiglie dei piccoli, che da giorni devono fare i conti con il venir meno del servizio, è finito: da lunedì 21 novembre, infatti, la mensa verrà riattivata in tutte le scuole. Ad occuparsi della preparazione e somministrazione dei cibi sarà la ditta Turigest s.r.l., che già si occupa del servizio nelle scuole di Lecce e Galatina e che nella graduatoria della gara d’appalto si trova in posizione immediatamente successiva a La Fenice srl, risultata vincitrice nel 2015.

A spingere verso questa decisione sono stati “i 174 casi di tossinfezione alimentare registrati nei bambini che lo scorso 18 ottobre hanno usufruito dei pasti delle mense scolastiche della città, le positività al tampone faringeo e salmonella di 23 dipendenti de La Fenice e la sospensione da parte della Asl Lecce dell’attività del centro cottura di Galatone”, rispetto ai quali, ha spiegato stamane il sindaco, non si poteva rimanere indifferenti.

La ditta, finita nell’occhio del ciclone per quanto avvenuto e per i successivi risultati delle analisi che hanno portato ai provvedimenti di sospensione cautelare del servizio decisi da diversi Comuni da essa serviti, avrebbe dovuto occuparsi delle mense scolastiche neretine fino al 2019. Facendo appello alla “clausola risolutiva espressa” prevista dell’articolo 1456 del codice civile, il governo cittadino ha optato per una soluzione definitiva in ragione della sussistenza della circostanza sancita dal capitolato d’appalto, secondo cui, in caso di intossicazione alimentare, si può procedere alla risoluzione del contratto senza necessità di citazioni in giudizio, pronunce giudiziarie o altro.

A distanza di otto giorni dalla sospensione cautelare del servizio, dunque, l’amministrazione comunale ha ritenuto vi fossero tutti gli estremi per interrompere definitivamente il rapporto con l’azienda affidataria per preservare i bambini da ogni rischio e tutelare la loro salute.

“Siamo consapevoli che la questione è molto complessa – ha spiegato il sindaco Mellone – e riguarda interessi importanti e di diverso tipo, ma la nostra priorità resta la salute dei bambini. Con il corredo di tutto quello che è accaduto e il conforto del prezioso parere legale dell’avvocato Renna, che ringrazio, abbiamo deciso di chiedere alla dirigente di procedere alla revoca senza indugio, sfruttando la disponibilità immediata del terzo soggetto in graduatoria e quindi la possibilità che il servizio riprenda già da lunedì prossimo, con un altro gestore. La nostra è una decisione forte, presa d’urgenza e fondata su ciò che è emerso dalle relazioni della Asl e dei Nas, cioè la riconducibilità delle infezioni ai pasti serviti in mensa. Proseguiremo con determinazione su questa strada e difenderemo la scelta anche da eventuali contenziosi”.

Non è escluso che nei prossimi giorni anche altri Comuni della provincia, coinvolti nella vicenda, non decidano di imboccare lo stesso percorso. Un esempio potrebbe essere quello di Gallipoli, dove domani mattina si terrà una conferenza stampa indetta dal sindaco Stefano Minerva che ha come oggetto proprio importanti novità sul caso mensa.