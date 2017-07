Polizia Penitenziaria: “Organico carente, no all’apertura della sezione psichiatrica”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “No” all’apertura della sezione psichiatrica nella Casa Circondariale di Lecce, perlomeno non nelle attuali condizioni.

E’ il grido d’allarme che si leva dai rappresentanti di sette sigle sindacali – Sappe, Osapp, Uil, Sinappe, Uspp, Cgil, Cisl – che stamattina hanno tenuto un sit-in di protesta e una conferenza stampa all’esterno della struttura carceraria di Borgo San Nicola per portare all’attenzione dell’opinione pubblica la condizione in cui versa la Polizia Penitenziaria, “con un organico carente di 166 unità e una presenza di 300 detenuti oltre la capienza regolamentare”.

In questo quadro, l’apertura della sezione, prospettata dall’amministrazione penitenziaria “assorbirebbe – affermano gli esponenti delle sigle sindacali – almeno 50 unità, mentre per l’apertura del nuovo padiglione in costruzione, destinato a ospitare 200 detenuti, ci vorranno oltre 100 agenti”. C’è da aggiungere, poi, il progetto di riconversione dell’Ipm di Monteroni in struttura per adulti. L’appello rivolto ai rappresentanti della politica è stato raccolto solo da Noi con Salvini, presente con i segretari provinciale, Leonardo Calò, e cittadino, Mario Spagnolo. L’assenza di altri esponenti è stata stigmatizzata come “disinteresse” dai rappresentanti sindacali.

Che parlano fornendo numeri. “Solo il 6% del personale – sottolineano – ha meno di 17 anni di servizio, mentre il 50% del personale ha tra i 17 e i 26 anni di servizio, il restante 44% del personale va dai 27 ai 35 anni di servizio, con un’età media altissima”, per un lavoro, oltretutto, in cui la pressione psicologica è altissima e richiede fermezza e autocontrollo: nell’istituto leccese sono ospitati, tra l’altro, criminali provenienti da organizzazioni di stampo mafioso, rapinatori, spacciatori, persone accusate di reati di tipo sessuale. La sicurezza non può essere un optional. E la professionalità richiesta è notevole.

L’evasione dell’ergastolano Fabio Perrone detto “Triglietta”, nel novembre 2015, fu la testimonianza diretta dell’esistenza di un problema serio, come evidenziato, allora, dallo stesso segretario nazionale del Sappe Federico Pilagatti. Il rientro del fuggitivo all’istituto di Borgo San Nicola fu accolto dalle sirene dei mezzi e dagli applausi degli agenti. E applausi ci sono stati anche oggi all’uscita di un mezzo dai cancelli, a sottolineare l’impegno e la dedizione, mai venuti meno, pur in mezzo alle difficoltà.

Peraltro, se gli agenti di polizia penitenziaria lamentano dure condizioni di lavoro e di vita, pure la popolazione carceraria soffre il sovraffollamento. Tuttavia, le attività di natura professionale e ricreativa previste – svolte anche grazie allo spirito di abnegazione dell’organico – contribuiscono in maniera sensibile a ridurre il senso di alienazione, offrendo ai detenuti motivazioni, speranza e dignità: il senso della pena detentiva, del resto, è proprio quello della rieducazione.