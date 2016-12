L’evoluzione del trading in 5 fasi: come cambia nel tempo il profilo dell’investitore medio

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Il forex è un mercato in grado di presentare diverse caratteristiche a chi decide di puntare decisamente sul trading. Si tratta di investimenti graduali, che possono garantire, a seconda dei rischi e dei periodi, guadagni più o meno lauti, investimenti molti diffusi anche tra i consumatori della nostra Regione.

Nella sua vita professionale, il trader attraversa in maniera sistemica cinque fasi, corrispondenti a differenti stati d’animo nei confronti della disciplina e relativi alla diversa consapevolezza della propria conoscenza della materia stessa, fasi analizzate nel dettaglio sul sito specializzato www.eotrading.com. Il trader sarà quindi inizialmente inconsciamente incompetente, poi diventerà consciamente incompetente. La fase centrale è quella del cosiddetto “momento aha”, vero e proprio spartiacque di coloro che si cimentano nel trading. Si passerà poi ad una fase di competenza conscia, fino a concludere la propria esperienza professionale con una fase di competenza inconscia. Tutte queste fasi hanno pregi e difetti, utili per il trader al fine di migliorare il proprio approccio alla disciplina.

L’incompetente inconscio è il neofita del trading, che non possiede ancora le conoscenze fondamentali per guadagnare, ma non ne è consapevole e sbaglia molto più facilmente, in quanto le sue azioni non sono ponderate. L’incompetente inconscio agisce come un giocatore d’azzardo, lascia spazio all’istinto, non pianifica una strategia, apre e chiude trade senza motivazioni precise. Molto spesso è il prezzo ad incidere sulle scelte, e non esiste nulla di così pericoloso nel trading. In questa fase è molto facile che i guadagni generino euforia, ma non ci si preoccupa delle perdite. Non sempre, infatti, la fortuna del principiante può aiutare.

L’incompetente conscio cerca di colmare le proprie lacune nella disciplina, immergendosi totalmente nello studio. È una fase in cui è molto frequente la ricerca di scuse esterne per giustificare eventuali fallimenti. Difficilmente il trader riesce a superare l’incompetenza conscia, anche a distanza di diversi anni.

La fase cruciale per il trading è il “momento aha”, durante la quale l’investitore compie un passo fondamentale: si assume responsabilità, rischi e successi legati al ruolo. In questa fase bisogna analizzare in maniera capillare l’operato precedente, provando a individuare gli errori del passato e a distruggere i castelli di falsità che certo non producono profitti nelle differenti nicchie di mercato. Ora il trader diventa più analitico, procede al monitoraggio dei comportamenti, agisce sulla scorta di un piano e di un diario di trading. Il momento aha è fondamentale anche per capire che i profitti sono soltanto un ingranaggio del meccanismo più complesso che porta il nome di trading.

Dopo il momento aha si passa alla fase della competenza conscia, in cui si comprende al 100% la materia. Anche se ci sono passaggi poco chiari e se i risultanti non rasentano la perfezione, la mente del trader è focalizzata verso il successo, che si ottiene non solo attraverso i guadagni, ma tramite un corretto funzionamento di tutto il sistema. È una fase delicata, in cui solitamente non si registrano né guadagni né tanto meno perdite. Un trader consciamente competente dovrà essere in grado di evitare l’azione d’impulso e di gestire in maniera adeguata i rischi.

L’ultima fase che si attraversa è quella in cui il trading diventa meccanico, ripetitivo e talvolta noioso. Il trading si trasforma quindi in un delicato gioco di attesa. Si aspetta l’investimento giusto, e nel contempo si analizzano dati e grafici, e si prendono decisioni spesso simili tra loro. Ora l’investitore è conscio del ruolo di vittorie e sconfitte, da accettare solo se inserite all’interno di schemi di regole prestabilite. Il trading si trasforma ora in gestione dei rischi e in un costante auto-miglioramento basato sulla pattern recognition. Il competente inconscio si “nutre” di studio, e valuta costantemente l’efficacia del suo metodo applicata a campi e casi differenti.