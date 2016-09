L’oroscopo per oggi giovedì 29 settembre 2016

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE – Oggi prenderà forma una idea che forse in maniera disordinata vaga nella tua mente da tempo. Oggi deciderai di dare forma a quella idea, addirittura di metterla su carta o su file, e chissà che non diventi il tuo business del futuro.

TORO – Appagamento sentimentale a tutti i livelli. Sentirai forte ogni tipo di affettività che sia amore, amicizia, famiglia, etc., etc., sarai predisposto al sentimento tu che di sentimentale non hai nulla. Buon per te.

GEMELLI – Eppure tu vorresti solo la serenità, vorresti un rapporto disteso costellato di amore e passione, eppure c’è sempre qualcosa che altera l’equilibrio tanto cercato. Certe volte sei tu stesso e quel tuo pizzico di intolleranza.

CANCRO – E’ così difficile pensare un po’ a te stesso? Prenotare un massaggio, un bagno turco, una cena al ristorante in relax, o qualsiasi cosa sia purchè sia solo tua e di nessun altro? Pensaci e prenota, per tutto il resto c’è… tempo.

LEONE – Grande vivacità oggi, non riuscirai a dire no a nessuno, e dopo uan giornata di lavoro intenso e soddisfacente, ecco che comincia la parte della giornata più adrenalinica: aperitivo, cena, due passii, caffè e ammazza caffè… non ti ferma niente e nessuno.

BILANCIA – Oggi più del solito sei predisposto alla chiacchiera. Sul posto di lavoro ti aiuterà tantissimo perchè ti permetterà di esporre meglio le tue idee, visioni, progetti. E chissà che il capo non ti chiami nel suo ufficio e non ti proponga una crescita professionale, che accetterai, con il plauso sincero dei colleghi che conoscono la tua professionalità.

SCORPIONE – Oggi, segnalo in agenda, forse deciderai di comportarti da persona adulta e di sancire finalmente l’unione con la persona che frequentiu da un po’ e che forse ovviamente diventa per te sempre più importante. Da scorpione quale sei, la dichiarazione, ovvero solitamente una cena romantica, con te si riduce direttamente al dolce, sotto le lenzuola. Amatevi.

SAGITTARIO – Se vivi un rapporto di coppia nato da poco o da tanto che sia, devi capire che come tutte le cose, l’amore va coltivato, la passione alimentata, la complicità cercata. Per fare tutto questo serve tempo, tempo che sempre meno dedichi al partner che si sente dato per scontato. Se ci tieni fai qualcosa, diversamente se ne andrà, come è scontato che sia.

CAPRICORNO – Oggi tutto ti verrà bene, qualsiasi cosa toccherai diventerà un’idea, qualsiasi idea diventerà un progetto, un sogno da realizzare, un business, una possibilità. L’amore poi oggi diventa concreto e reale, giornata di grandi passi, forse una ipotesi di matrimonio? L’acquisto di una casa?

ACQUARIO – Se sei single, sei single e felice, oggi più che mai, sia perchè ti troverai in un paio di situazioni in cui amerai corteggiare o farti corteggiare, sia perchè oggi sarai confessore di un amico alle prese con i soliti alti e bassi dei rapporti a due e tu ti sentirai fortunato per la tua singletudine.

