Oltre quattro ore di ritardo per il volo Bari-Berlino: Ryanair condannata a risarcire coppia salentina

LECCE – Una somma totale di 1100 euro. A sborsarla dovrà essere la compagnia irlandese Ryanair, condannata dal giudice di pace di Brindisi, l’avvocato Franco Orlando, a risarcire una coppia di passeggeri salentini per i problemi e i disagi che hanno dovuto affrontare in seguito al ritardo di oltre quattro ore del volo Bari-Berlino.

Canta vittoria l’associazione Codici Lecce che, attraverso il suo presidente nonché avvocato Stefano Gallotta, ha assistito i due sfortunati viaggiatori nella loro causa contro la compagnia aerea. Con la sentenza pubblicata ieri il giudice di pace ha accolto la richiesta di risarcimento che il legale aveva avanzato, trascinando alla sbarra la Ryanair.

La disavventura dei due salentini, risalente al dicembre 2015, era stata raccontata proprio da Codici Lecce qualche mese fa, quando si era aperto il contenzioso. Tutto è cominciato quando i due sono arrivati all’aeroporto di Bari Palese per prendere l’aereo che li avrebbe condotti nella capitale tedesca e, solo in quel momento, hanno scoperto che il volo che doveva partire alle 17.20 per poi atterrare alle 19.35, avrebbe subìto ritardo. Dopo quattro ore e 20 minuti d’attesa finalmente riuscirono ad imbarcarsi.

Arrivati a Berlino che ormai l’orologio segnava 00.30, la coppia è stata però “abbandonata al suo destino” dalla compagnia irlandese. Non potendo più usufruire della navetta utile per raggiungere l’albergo, poiché il servizio terminava alle 23, hanno dovuto optare per un taxi, preso in extremis, sborsando la somma di 50 euro per poter giungere a destinazione. Una volta rientrati dal viaggio i due coniugi salentini si sono rivolti all’associazione Codici Lecce per poter citare in giudizio la compagnia dinanzi al giudice di pace di Brindisi, chiedendo un risarcimento.

Nello specifico la richiesta era quella di ottenere il pagamento degli indennizzi contrattuali (per complessivi 800 euro) e il risarcimento supplementare, quantificato in via equitativa in 300 euro per i maggiori danni subiti. Nonostante la Ryanair si sia subito opposta al ricorso sottolineando, preliminarmente, la carenza di giurisdizione e l’incompetenza territoriale del Giudice di pace di Brindisi, il procedimento è andato avanti.

La compagnia, che in corso di causa ha corrisposto l’importo di 500 euro, è stata condannata al risarcimento integrale dei danni richiesti per un totale di 1.100euro. Di questi 800 euro (400 ciascuno) a titolo di compensazione pecuniaria e l’ulteriore somma di 300 euro a titolo di risarcimento supplementare “a causa dei maggiori costi sostenuti per raggiungere l’albergo in taxi anziché con la navetta aeroportuale che cessa dal servizio alle 23.00 e per la perdita della prima serata nella capitale tedesca”, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall’evento e spese legali.

Soddisfatto del risultato ottenuto è l’avvocato Stefano Gallotta: “Questa pronunzia consolida un orientamento giurisprudenziale che, prendendo le mosse dall’art. 12 e dai considerando sub n. 22 del Regolamento CE 261/2004, nonché dalle molteplici pronunzie rese negli ultimi anni dalla Corte di Giustizia Europea, ha ripreso vigore anche in Italia, riconoscendo ai passeggeri, vittime di cancellazioni e ritardi, non solo l’indennizzo di cui al richiamato Regolamento CE 261/2004 (per importi che, per inciso, variano da 250 e 600 euro in base alla lunghezza della tratta e che, a distanza di 13 anni dal dato normativo, andrebbero ormai adeguati al maggior costo della vita), ma anche l’ulteriore ristoro per i disagi subiti dai passeggeri”.