L’oroscopo per oggi mercoledì 27 settembre 2016

ARIETE – Giornata super, molto ma molto fortunata, positiva, produttiva, sorridente. Prendine il meglio, sfrutta al meglio questo extra di energie che senti di avere. Oggi tutto è possibile per te, realizza quello che davvero desideri, che sia un viaggio o un colpo di coda alla vita che hai fatto sino ad oggi. Oggi puoi.

TORO – Qualcuno ti ama, non è un modo di dire. Oggi forse il tuo partner di sempre ti dichiarerà il suo amore come foste insieme da un giorno e non da anni, o forse, chi ti gira intorno da un po’, con grande eleganza e delicatezza si dichiarerà e tu non potrai che rispondere con un ‘Si, lo voglio’. E vissero tutti felici e contenti, beh, almeno per oggi!

GEMELLI – Hai mai pensato a quanto sia sensuale il cibo? Forse no, ma oggi ti ritroverai stregato ad osservare qualcuno mentre mangia, o ad assaporare qualcosa che sarà una vera e propria esplosione di emozioni e piacere al palato.

CANCRO – Se già normalmente sei passionale, oggi lo sarai ancor di più. Il partner di sempre quasi non ti riconoscerà ma sarà lieto di questo risveglio ormonale, in caso invece di partner quasi occasionale, beh, non vorrà più essere solo occasionale, ma vorrà esserci ancora, ancora e ancora.

LEONE – Spese inaspettate, scadenze dimenticate e oggi il tuo conto in banca ti darò non pochi pensieri. Il lavoro forse ti regalerà una giornata spenta e tutto insieme non ti faranno proprio saltare dalla felicità, ma si sa, domani è un altro giorno!

VERGINE – Beh si sa, sei sempre focalizzato sui risultati e tante volte i risultati che ti interessano devono essere tangibili, monetari per essere precisi. Oggi sarà il tuo unico metro di misura per un progetto, per un lavoro extra, per un possibile investimento dai dubbi ritorni. Ricorda però che i soldi non possono misurare proprio tutto.

BILANCIA – Dieta? E’ inutile girarci intorno, oggi dovrai prendere uan decisione in merito. In alcuni casi sarà questione di peso, in altri sarò questione di cominciare a darsi delle sane regole alimentari, in altri ancora sarà anche necessario darsi una regolata per questioni di valori da riequilibrare. Mangiare bene aiuta a vivere bene. Oggi devi ripartire da te.

SCORPIONE – Piccoli problemi di coppia oggi non mancheranno. Possessivo e orgoglioso come sei, anche solo l’idea di poter aver torto per te è un fallimento, dunque è impossibile, figuriamoci riconoscere un errore e chiedere scusa, è impensabile! Il rischio oggi è di perdere qualcuno di davvero importante.

SAGITTARIO – Qualcuno trama alle tue spalle al lavoro, qualcuno che aspetta un passo falso o l’occasione giusta per mettersi in mostra o sfruttare una tua debolezza. Tu sai chi è. Tienilo d’occhio e gioca d’anticipo!

CAPRICORNO – Qualsiasi sia la tua famiglia e che sia più o meno allargata o essenziale, la tua famiglia oggi sarà al centro dei tuoi pensieri, delle tue riflessioni e analisi. Giornata forse di cambiamenti, di scelte importanti. Oggi le priorità forse cambieranno, e tutto dipenderà più che mai dal tuo cuore.

ACQUARIO – Oggi con grande orgoglio controllerai la tua situazione finanziaria e ti accorgerai che le rinunce e gli investimenti ponderati fatti sino ad oggi ti hanno permesso di mettere da parte un po’ di ‘serenità’ se così si può scrivere. Certo oggi non solo sei sereno ma puoi forse cominciare a pensare a qualche investimento importante per la vita!

PESCI – Anche oggi forse penserai: ‘devo dimagrire’, ‘devo fare qualcosa per tonificare pelle e muscoli’, ecco, oggi ‘devi’ fare qualcosa, devi in qualche modo trovare tempo e costanza per fare sport e prenderti cura di te, del tuo benessere fisico. Regalati del tempo per te!