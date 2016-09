Vestaglia troppo vicina al fornello, 78enne prende fuoco: ustioni gravi su tutto il corpo

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Un normale e quotidiano rituale mattutino si trasforma, in un attimo, in dramma. Terrore nelle prime ore della mattinata nel quartiere Santa Rosa di Lecce, dove un’anziana è rimasta gravemente ustionata dopo che la sua vestaglia ha preso fuoco, trasformandola in una torcia umana.

Il terribile episodio è accaduto nell’appartamento di una palazzina di via Isonzo, dove la 78enne leccese vive con la sorella. Come ogni mattina la malcapitata ha raggiunto la cucina della sua abitazione per prepararsi la colazione: ha versato il latte in un bricco per poi metterlo sul fornello a riscaldare. Distrattamente, però, non deve essersi accorta che la vestaglia che aveva addosso era troppo vicina al fuoco. L’indumento ha subito preso fuoco e l’anziana in un attimo si è ritrovata avvolta dalle fiamme.

Le urla di dolore hanno richiamato l’attenzione della sorella, che, presa dal panico, ha subito lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale leccese e i sanitari del 118 che, comprendendo subito le gravissime condizioni in cui versava la donna, l’hanno condotta a sirene spiegate all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

La 78enne ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su quasi l’80 per cento del corpo e, dopo le visite dei medici, è stata trasferita al Policlinico di Bari dove è ricoverata in prognosi riservata. L’abitazione teatro del drammatico episodio non ha riportato alcun danno, stando anche al sopralluogo effettuato dagli agenti delle volanti della questura di Lecce, intervenuti sul posto.