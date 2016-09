Cibo tra le feci, ripari pericolosi e niente acqua: sequestrati 12 cani. Una denuncia

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’/GALATONE (Lecce) – Legati con una catena o rinchiusi in recinti fatti di reti metalliche rotte ed arrugginite o costretti in ripari costruiti con tufi e lastre d’amianto. Costretti a mangiare del cibo che, gettato per terra, si mischiava ai loro escrementi e lasciati senza acqua.

E’ questa l’orribile condizione in cui vivevano 12 cani ritrovati così dalle guardie zoofile Aeop di Nardò in un terreno situato in agro di Galatone. L’appezzamento era situato accanto ad un’abitazione, entrambi di proprietà di un 75enne galatonese che è stato denunciato per maltrattamento di animali.

L’operazione è stata realizzata dal nucleo di polizia tributaria delle guardie zoofile neretine, coordinate da Antonio Russo, che hanno fatto la terribile scoperta dopo aver raggiunto il terreno dell’anziano per un controllo. Proprio il 75enne accudiva i 12 cani portando loro da mangiare. Stando a quanto accertato dagli agenti, l’uomo aveva l’abitudine di buttare il loro cibo per terra all’interno dei ripari costruiti con materiali di risulta, con il risultato che questo si andava a mischiare con le loro feci. Non solo.

Le bestiole non avevano acqua a disposizione o, peggio ancora, quella presente era di colore verde. Alcuni cani erano poi tenuti legati con una catena e avevano come unico riparo una piccola cuccia in vetroresina. Altri, invece, erano rinchiusi in recinti composti da rete metallica arrugginita e rotta in più punti, quindi piena di parti sporgenti e pericolose per gli stessi animali, con ripari composti da tufi e lastre di amianto.

Le condizioni malsane in cui vivevano, poi, erano chiaramente riflessa sullo stato dei loro corpi. Una veterinaria nominata Ausiliare di Polizia Giudiziaria li ha visitati riscontrando in tutti patologie gravi non curate, oltre a lesioni crostose e/o purulente che richiamavano la presenza di mosche. Al termine dei controlli i cani sono stati posti sotto sequestro e per l’anziano proprietario è scattata la denuncia.

Purtroppo non è stato possibile trovare per loro un’immediata sistemazione, quindi i cani sono dovuti rimanere sul posto. Le guardie, però, si sono subito attivate per cercare una struttura che possa prenderli in affido e curarli in modo che abbiano tutte le attenzioni del caso.