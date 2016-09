Integrazione socio/lavorativa con i voucher: provvedimento in favore delle fasce sociali più deboli

Share 0 Share 0 Share 0

NOVOLI (Lecce) – Al via un progetto dell’amministrazione comunale di Novoli per il reclutamento di cittadini-lavoratori: richieste prestazioni di lavorio accessorio (giardinaggio, piccoli lavori di manutenzione, cura e pulizia del patrimonio comunale) a fronte di un “buono lavoro” di 10 euro lordi. Iscrizioni entro il 28 settembre, poi via alla fase operativa prevista fino alla fine dell’anno 2016. Soddisfatti gli amministratori: “Strumento serio con duplice finalità: sostenere le fasce in difficoltà e realizzare interventi piccoli ma utili alla Comunità”.

Novoli sceglie i voucher lavoro, un progetto di integrazione socio/lavorativa messo a punto dall’amministrazione comunale attraverso il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio effettuate dagli stessi cittadini, specialmente quelli con difficoltà lavorative. La misura è stato elaborata in sinergia dagli Assessorati ai Lavori Pubblici e Servizi Sociali e prevede l’utilizzo di lavoratori inoccupati, disoccupati, studenti con meno di 25 anni iscritti a regolari corsi di studi universitari, casalinghe e soggetti appartenenti a nuclei familiari con Isee, riferito ai redditi 2015, inferiore a 7.500 euro.

I lavoratori che faranno apposita domanda entro il 28 settembre, saranno impiegati per piccoli lavori di giardinaggio, esecuzione di piccoli lavori manutentivi di conservazione e riqualificazione ambientale e delle pertinenze stradali, tinteggiatura di muri e ringhiere, piccole manutenzioni e pulizia del patrimonio comunale (istituti scolastici, parchi, strutture comunali) e in attività di supporto all’organizzazione di manifestazioni culturali, sportive ed eventi. Il costo del singolo voucher a disposizione del Comune di Novoli è di 10 euro lordi (2,50 euro per gli oneri assicurativi e rende netti 7,50 euro al lavoratore), da erogare ai singoli lavoratori nei tempi e con le modalità da concordare nella fase di attuazione del piano di lavoro. Duplice l’obiettivo, ovvero quello di sostenere le persone in stato di bisogno e realizzare lavori ed interventi, anche se di minima entità ma di difficile attuazione, oltre che molto più costosi con altre modalità di affidamento, utili per la comunità.

Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale novolese. “Con i buoni lavoro si apre un’importante opportunità per tanti novolesi che vogliono rendersi utili nell’espletamento di servizi occasionali per la comunità – commenta il sindaco Gianmaria Greco. Con questo ennesimo provvedimento in favore delle fasce sociali più deboli l’amministrazione intende promuovere la cultura del lavoro e dell’inclusione”.

Al primo cittadino fa eco l’assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Sozzo. “Lo strumento del voucher, se correttamente utilizzato, consente di far lavorare in sicurezza i lavoratori e dimostra come sia possibile evitare il ricorso al lavoro nero anche nei casi di lavori di piccola entità. Dopo la fase delle adesione aperta fino al 28 settembre – conclude – abbiamo previsto una prima attuazione del progetto per il periodo da Ottobre a Dicembre 2016. certi che, con il successo dell’iniziativa, la estenderemo per un periodo più lungo con il Bilancio 2017”.