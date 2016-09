Fse, ancora caos. Palese chiede l’intervento del Prefetto: “Rapporto su stato dei mezzi e fabbisogno”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Governo, Regione e Prefetto di Lecce garantiscano il diritto al trasporto pubblico agli studenti”: è il parlamentare CoR Rocco Palese a chiederlo a fronte dei disagi di questi giorni per i pendolari a bordo dei mezzi delle Ferrovie sud-est.

Gli studenti sono sul piede di guerra: i disagi si traducono in inevitabili ricadute anche sul piano scolastico. E le famiglie non sono più disponibili a pagare per un servizio erogato in maniera insufficiente. In tanti sono rimasti a terra: i primi giorni di scuola si sono tradotti in un autentico caos.

Per Palese “è inaccettabile che nel Salento non si sia ancora risolto il problema. Una situazione vergognosa, frutto della totale e decennale assenza di controlli da parte di Governo e Regione sull’andamento delle Ferrovie Sud Est dove, evidentemente, oltre a tutto ciò che emerge dalle cronache, sono mancati anche gli investimenti sul parco mezzi”.

Ora, mentre il fronte diventa sempre più caldo e i vertici di Fse cercano di individuare possibili vie d’uscita, “è urgente che il Prefetto di Lecce e le forze dell’ordine facciano subito un rapporto a Governo e Regione sullo stato attuale dei mezzi e sul numero di treni e bus che occorrono per garantire ai pendolari, e soprattutto agli studenti, il diritto allo studio e il diritto alla mobilità. Perchè da un lato se l’istruzione è un diritto/dovere per gli studenti, è anche dovere dello Stato garantire che vi siano mezzi pubblici adeguati per raggiungere scuole e università, soprattutto a fronte delle centinaia di soldi pubblici che Governo e Regione investono ogni anno nel trasporto pubblico locale”.

Da qui la richiesta al Prefetto perché “si faccia garante e assicuri che entro qualche giorno, con l’aiuto delle forze dell’ordine, venga comunicato a Governo e Regione il fabbisogno di mezzi e che questi mezzi vengano reperiti in ogni modo possibile”.