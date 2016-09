Ex Enel, Pasqualini: “Rotundo sbaglia, è un parcheggio privato”. La replica: “Ma ha un interesse pubblico”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “L’ex Enel è un parcheggio privato, non possiamo accelerarne l’apertura”.

L’assessore alla Mobilità del Comune di Lecce Luca Pasqualini replica così alle accuse del presidente della Commissione Controllo Antonio Rotundo (Pd) che, a tal proposito, ha parlato di “torpore” e “inerzia” dell’amministrazione comunale.

“Delle due l’una: o Rotundo dimentica la sostanziale differenza tra proprietà pubblica e privata o finge di non sapere che in casi come questi il Comune ha le mani legate non potendo intervenire su un’opera che appartiene ad altri. In ogni caso sbaglia. E lo fa in maniera strumentale”, puntualizza Pasqualini.

L’auspicio espresso dall’esponente della Giunta Perrone è “che quel parcheggio possa essere attivato quanto prima per offrire agli automobilisti un posto sicuro e a due passi dal centro dove poter lasciare la propria vettura. Ma non possiamo esercitare nessuna sollecitazione per accelerarne l’apertura”.

Intanto, la questione è approdata oggi in Commissione Controllo, sede nella quale sono stati auditi, per la Fervida Costruzioni, il titolare Vito Caiaffa e il consulente Francesco Natale.

“Ma, ad una mia esplicita richiesta, non sono stati in grado di fornire una tempistica certa, c’è solo la conferma dell’esistenza di più interlocuzioni in corso”, spiega Rotundo.

Che risponde pure a Pasqualini, sottolineando come sia stata proprio l’amministrazione comunale a “legarsi le mani” agganciando la futura progettualità della viabilità nel centro ad una struttura privata “che però assolve a un primario interesse pubblico”. Per Rotundo, sostanzialmente, un vero e proprio “paradosso”.

“Quel piano – aggiunge – è stato approvato dalla giunta nel 2011 perché si prevedeva che da lì a poco il parcheggio sarebbe entrato in funzione, sono passati cinque anni e quel piano resta ancora nei cassetti di Palazzo Carafa mentre la città ha un bisogno urgente di parcheggi e il centro – invaso dalle auto – è diventato sinonimo di caos, inquinamento, smog e degrado”.

In altre parole, secondo l’esponente dem, “la vicenda dell’ex Enel è emblematica dei ritardi drammatici di questa città. Avviato in epoca Poli oltre 10 anni fa, il parcheggio è fermo, buono solo in questi anni per le passerelle a più riprese delle visite in cantiere del Sindaco”. Nel frattempo, tutti si lamentano: individuare un parcheggio in città, soprattutto nelle ore di punta, è impresa sempre più ardua.