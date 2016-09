UniSalento, iscrizioni ai test in aumento. Boom per beni culturali e biotecnologie

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – In aumento le iscrizioni ai test d’ingresso dell’UniSalento. In particolare le aree biologico-ambientale e quella dei beni culturali sono i corsi di laurea che registrano il maggior incremento, con oltre il 30%. I dati sono stati comunicati dal rettore Vincenzo Zara nella seduta del Senato accademico di ieri.

Anche grazie ai test anticipati prima della pausa estiva, incrementi di alcuni punti percentuali a Economia e in generale nell’area umanistica. Sostanzialmente in linea con lo scorso anno risulta l’intera area sociale e Ingegneria. Comunicati anche i dati degli iscritti ai test che hanno pagato il contributo previsto, e che quindi hanno avuto o avranno accesso effettivo ai test stessi. I dati non sono definitivi, perché per il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria è ancora possibile presentare domanda di partecipazione al test, e perché i dati risultanti dal sistema informativo-statistico di Ateneo possono essere maggiorati considerando gli studenti che si sono comunque presentati al test e in possesso della ricevuta di pagamento.

Un discorso a parte meritano i corsi di laurea a numero programmato, per i quali il numero di iscritti ai test è superiore alla capienza massima possibile: si nota un incremento del 4,1% rispetto al dato dello scorso anno estratto nello stesso giorno. I posti complessivamente offerti da Ingegneria sono pari a 600, e il numero degli iscritti ai test è pari a 774; per le triennali di Economia il numero degli iscritti ai test è pari a 715 studenti su 580 posti offerti. Particolarmente sorprendente è il numero di iscritti ai test all’area biologica e biotecnologica, pari a 776 studenti a fronte di 270 posti offerti (il dato fa riflettere, nel senso che la domanda di formazione in questo particolare settore risulta molto elevata a fronte della difficoltà, in termini di risorse di docenza, a sostenere tale impatto). Il corso di Scienze e tecniche psicologiche offre 180 posti a fronte di una richiesta di 586 iscritti ai test. Il corso di Teorie e pratiche educative offre 230 posti a fronte di 342 richieste. Scienza e tecnica della mediazione linguistica offre 120 posti per 323 richieste. Lingue culture e letterature straniere offre 300 posti e le richieste pari a 404. Per Scienze della formazione primaria, che offre solo 70 posti per determinazione ministeriale, si prevedono richieste, a chiusura della procedura di iscrizione ai test, eccedenti di gran lunga l’offerta.

I dati degli immatricolati effettivi si conosceranno in seguito, al termine di tutti i test di accesso. Evidenti alcune aree di sofferenza: segno meno per Scienze della formazione primaria (-41%), Fisica (- 25%), Ottica e optometria (-22 %), e Giurisprudenza (-10%).

Durante la seduta si è discusso a lungo anche sulla programmazione finanziaria per il prossimo triennio, Ma le varie proposte per recuperare il disavanzo di spesa pari a 3,1 milioni di euro non entusiasmano gli studenti di Link: ulteriore taglio ai fondi riservati agli studenti, taglio del turn over fino al 2018 e la chiusura di plessi quali Multipiano, il Corpo Z e il Corpo U. “Non solo dal Governo nazionale, ora i tagli vengono anche dall’amministrazione centrale dell’università del Salento. Come Link Lecce – Coordinamento Universitario crediamo che questo provvedimento vada nella direzione opposta a quella della crescita e dello sviluppo del nostro ateneo. L’ingente perdita del Fondo di Finanziamento Ordinario deriva da politiche fallimentari messe in atto negli ultimi anni dal nostro Ateneo che non sono andate nella direzione di crescita e attrattività e la diminuzione del numero di iscritti ne è una dimostrazione. La nostra associazione – dichiara Maria Pia De Medici ­ da tempo prova a suggerire a questa amministrazione le misure indispensabili da adottare per favorire un aumento degli iscritti al nostro Ateneo: incrementare i servizi erogati in favore del diritto allo studio, diminuire la contribuzione studentesca e migliorare la qualità della didattica. Oggi appare evidente che sia impossibile realizzare tutti questi interventi se l’Università decide di tagliare le risorse destinate agli studenti, se si continuano ad effettuare dei tagli e se non si investe sulle nuove strutture, che servirebbero a migliorare la didattica, offrendo laboratori didattici utili a integrare l’offerta formativa attualmente erogata. Inoltre, riteniamo sia gravissima la chiusura di plessi per cui nel passato sono state investite ingenti risorse pubbliche”. Ancora una volta vengono tagliate tutte le voci eccezion fatta delle spese dei centri di gestione amministrativa e tecnica, eppure riteniamo che in periodo di vacche magre, tutti debbano fare dei sacrifici, dirigenti e rettore compresi. Pertanto, vogliamo avere una risposta dal Rettore sui seguenti interrogativi: Come sarà possibile aumentare le iscrizioni se diminuiscono i servizi erogabili in favore degli studenti e se questi ultimi continuano ad essere considerati l’ultima ruota del carro dell’ateneo, rinunciando ad ottenere la centralità dello studente in tutti i processi di decisione dell’ateneo? Perché si continua a parlare di aumentare l’offerta formativa se l’ateneo non è in grado di mantenere invariate le somme del bilancio attualmente destinate agli studenti, e si è costretti ad operare un taglio così netto? Inoltre, durante la seduta, è stata discussa la programmazione per il potenziamento della della Cittadella della Ricerca. Riteniamo ­ dichiara Maria Pia De Medici ­ che per risollevare le problematiche legate alla Cittadella oltre ad un serio investimento sulla didattica, sia necessario garantire dei servizi necessari come mense, alloggi, aule studio e trasporti più efficienti”.

La programmazione finanziaria per il prossimo triennio, la rimodulazione dell’accordo di programma per l’Isufi, un progetto per la Cittadella della Ricerca di Brindisi e una numerosa serie di convenzioni saranno i temi al centro del prossimo Consiglio di Amministrazione del 29 settembre.