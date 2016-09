Nasce il network dell’audiovisivo dell’Adriatico. Siglato protocollo a Otranto

Share 0 Share 0 Share 0

OTRANTO (Lecce) – Un network dell’audiovisivo dell’Adriatico che unisce Albania, Grecia, Croazia ed Italia, per la prima volta insieme per la promozione e la diffusione delle produzioni audiovisive nella macroregione adriatico-ionica.

Il protocollo d’intesa, promosso da Regione Puglia e Apulia Film Commission nell’ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera AdriaWealth, finanziato dal Programma IPA Adriatico 2007-2013., è stato siglato nei giorni scorsi, nell’ambito di “Otranto Film Fund Festival”, che quest’anno ha proposto momenti di approfondimento sulle prospettive di mercato delle produzioni audiovisive europee e sul ruolo che i Film Fund e le Film Commission possono svolgere per il finanziamento e la promozione delle opere a livello internazionale. A firmarlo, i rappresentanti di 8 enti pubblici o enti di diritto pubblico impegnati nella produzione e nel sostegno al settore della cinematografia e delle produzioni audiovisive: Regione Puglia (Italia), Apulia Film Commission (Italia), Croatian Audiovisual Centre (Croazia), Albanian National Center of Cinematography (Albania), Greek Film Centre (Grecia), Mediterranean Film Institute (Grecia), Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia (Italia), Emilia Romagna Film Commission.

Il fine è quello di sostenere, in una prospettiva d’integrazione europea, il consolidamento del sistema produttivo e distributivo comune tra le cinematografie della Macroregione adriatico-ionica, per rendere più competitivi i territori, valorizzare le progettualità, attrarre nuovi investimenti in un settore strategico per lo sviluppo. “Questo è il terzo atto di una serie di accordi che stiamo concludendo nell’ambito del progetto AdriaWealth. – commenta Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia – Siamo partiti con 11 teatri dell’Adriatico, poi è stata la volta di 8 musei dell’Adriatico, infine siamo arrivati alle Film Commission. Non intendiamo stipulare accordi che siano meramente di principio, ma vogliamo essere concreti: sono già in fase di elaborazione una serie di progetti che verranno attuati dopo la sottoscrizione e candidati ai bandi europei di prossima pubblicazione”.

“È un evento storico che le massime istituzioni dell’audiovisivo delle regioni Adriatiche si incontrino per progettare insieme il futuro – ha dichiarato Maurizio Sciarra, presidente di Apulia film Commission – I progetti guardano allo sviluppo di moderne forme di audiovisivo che, nello stesso tempo, creino un ponte tra Italia e regioni adriatiche. L’Adriatico deve diventare il vero territorio che unisce terre che, attraverso la riscoperta delle comune radici, congiunga popoli e culture. La Puglia, come ha sempre fatto, è in prima linea per costruire ponti ed esportare buone pratiche”.

Il protocollo quindi darà supporto alla produzione di short movies da parte di giovani autori, garantirà formazione sulle nuove tecnologie rivolta agli autori, ai produttori ed agli esercenti e favorire la distribuzione delle opere anche attraverso la creazione di un circuito transfrontaliero di sale per la promozione dei film d’autore.