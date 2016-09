I turisti continuano a popolare Gallipoli. Il Comune prolunga la ztl: attiva fino al 30 ottobre

Share 0 Share 0 Share 0

GALLIPOLI (Lecce) – Ancora un giorno e si dovrà salutare l’estate. Con l’arrivo dell’autunno però i turisti non abbandonano il Salento. Il flusso registrato in particolare a Gallipoli è ancora molto corposo e, per questo motivo, il Comune ha deciso di prolungare la Ztl nella zona del centro storico per venire incontro alle esigenze di residenti ma anche visitatori.

Si conferma anche per il periodo che va dall’1 al 30 ottobre la chiusura al traffico del cuore della Città Bella. Tutto il borgo antico a partire dall’intersezione del ponte Giovanni Paolo II con la rampa Rivellino sarà off limits per tutti i mezzi, ad accezione di chi è munito di pass.

A vegliare sul rispetto della Ztl sarà il varco elettronico Sirio ves 1.0, impianto attivo all’altezza della rampa Rivellino. Le fasce orarie di validità della zona a traffico limitato sono dalle 10 alle 13 e dalle 16 all’una del giorno successivo.

L’area pedonale urbana Apu interessata coinvolge le seguenti strade del centro storico: Via Cardami, Via Pasca Raimondo, Via del Pozzo, Via Saponere, Via Briganti, Via Catalano, Via Angeli, Via Piccioli, Via Santa Maria, Via S. Elia, Via Sant’Angelo (dall’intersezione con Via S. Elia all’intersezione con Via Antonietta De Pace), Via Duomo, Via Garibaldi, Via Fontò, Via Sansò, Via Mercato, Via Antonietta de Pace, Piazza Duomo, Piazza della Repubblica, Corte Montuori, Corte Fondaco, Corte Cantalupi, Via Micetti.