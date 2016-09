“Compro, vendo, scambio”: sul web spopola il mercato degli oggetti superflui

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – La cyclette acquistata in vista della prova costume che è poi diventata un porta abiti? Un set di bongo comprato in un impeto di entusiasmo poi mai utilizzate? La macchina per waffel ricevuta come regalo di nozze da un cugino di secondo grado? Quelli che per chi li possiede sono solo oggetti inutili, lasciati in un angolo a coprirsi di polvere, per qualcun altro possono rappresentare un vero tesoro.

La prova è il sito appena nato www.barattiamoci.it , che in pochi giorni sta conquistando gli utenti di internet. L’obiettivo è quello di dare una seconda chance agli acquisti (o ai regali) sbagliati cedendoli a chi, invece, avrà la possibilità di concludere un buon affare.

Come fare? Basta pubblicare una foto dell’oggetto di cui ci si vuole liberare, accompagnata da una breve descrizione e dal prezzo al quale si vuole vendere.

In alcuni casi, invece, si opterà per il baratto, offrendo un oggetto al posto di un altro. Altre volte ancora, invece, lo scambio sarà gratuito: un iscritto, ad esempio, ha offerto in regalo degli scuri da finestra ancora in buono stato.

A quel punto saranno gli utenti interessati a pubblicare un commento alla foto chiedendo chiarimenti, contrattando sul prezzo oppure anche decidendo il luogo dove avverrà lo scambio (sempre, rigorosamente a mano, scavalcando, in questo modo, il problema dei prezzi e delle modalità di spedizione).

Ogni giorno sono decine gli annunci pubblicati su www.barattiamoci.it e basterà armarsi di pazienza per trovare ogni genere di prodotto. C’è chi vende un intero salotto in stile veneziano, con tanto di bambola di porcellana a corredo. Diciassette commenti di utenti interessati, invece, per un set di trapani venduti ‘per inutilizzo’.

Qualcuno vende a 100 euro il lettino ancora in buono stato di un figlio ormai troppo grande per le sponde. Seguitissima anche la foto della macchina per fare la pizza, mentre vanno letteralmente a ruba le borse di marca, che si possono sfoggiare spendendo meno della metà che acquistandole nuove. ‘Venduto’, è scritto su alcune foto di chi ha ormai concluso il suo affare.

Dagli oggetti costosi come le macchine per impastare, a quelle più economici, come cornici portafoto di vetro: ogni oggetto su www.barattiamoci.it , come una moderna fenice, ha la possibilità di rinascere dalle sue stesse ceneri. Il trionfo, questo, di un riuso che, oltre all’etica, strizza l’occhio ad una nuova forma di gestione del denaro: il risparmio fai da te.