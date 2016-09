Alberto Losacco: “La Puglia non diventerà la nuova Porto Cervo”

Share 0 Share 0 Share 0

BARI – Le parole di Briatore più che scandalizzare facciano da monito: se non daremo gambe solide al turismo cresciuto così repentinamente in questi anni, la Puglia diventerà terreno di caccia per cordate di imprenditori speculativi.

“Quella che ha in mente Briatore è una Puglia come mero fondale per grandi strutture calate dall’alto e che nulla c’entrano col territorio. Ma la Puglia non diventerà una nuova Porto Cervo. Il valore aggiunto del nostro turismo è nel suo essere nato dal basso, dalla rete straordinaria dei tanti risparmiatori e piccoli imprenditori, che hanno creduto nella nostra terra che l’hanno resa una grande opportunità”, così l’onorevole barese Alberto Losacco commenta le dichiarazioni dell’imprenditore piemontese.

“Le parole di Briatore – continua – più che scandalizzare facciano da monito: se non daremo gambe solide al turismo cresciuto così repentinamente in questi anni, la Puglia diventerà terreno di caccia per cordate di imprenditori interessati a impiantarvi megastrutture che poco lasciano in termini di crescita e ricchezza del territorio”.

“Per questo – conclude l’on. Losacco – occorre lavorare adesso per un turismo che non sia solo mare e sole. Bisogna spingere sulla professionalità, sulla qualità. Quella strettamente intrecciata a percorsi esperienziali, di riscoperta e valorizzazione dell’enograstronomia, delle bellezze artistiche e paesaggistiche. Un po’ come si sta facendo in Valle d’Itria. La strada deve essere quella. Con buona pace delle idee di Briatore”.