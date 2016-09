A Lecce arriva il truck di Campari Academy. Numerose iniziative per promuovere l’arte del “bere bene”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Farà tappa nel capoluogo salentino il truck di Campari Academy, in tour in tutta Italia per far conoscere, apprendere e sperimentare l’arte del “bere bene” con numerose iniziative dedicate a professionisti e appassionati del settore.

Giovedì 22 settembre il truck sosterà in piazza Libertini con speciali iniziative come corsi di formazione, seminari tematici e tante curiosità dedicate al mondo della mixology per operatori e semplici appassionati. Dopo questa tappa, il tour proseguirà, fino a ottobre 2016, per portare l’esperienza e la competenza di Campari Academy in numerose città del nostro Paese (qui il calendario completo delle varie tappe).

Il viaggio tutto italiano del Truck, inoltre, sarà seguito dal network degli Instagramers che, armati di smartphone, accompagnerà i visitatori lungo un percorso fotografico tra i bar italiani mostrando come cambia da Nord a Sud questo luogo di aggregazione simbolo di uno stile di vita da sempre legato alla nostra tradizione. Gli scatti più significativi raccolti in rete attraverso l’hashtag #storiedibar diventeranno oggetto di una mostra itinerante proiettata sugli speciali wall luminosi del truck. Ai più ambiziosi, Campari Academy dedica il corso “Be a barman” (per prenotazioni: www.campariacademy.it/it/truck/2016/), che permetterà di apprendere i trucchi del mestiere e scoprire una cultura fatta di gesti sapienti, conoscenze tecniche e creatività da poter poi replicare a casa e con gli amici. All’interno del truck non mancheranno poi tantissime curiosità e iniziative per intrattenere il pubblico come, ad esempio, la mostra interattiva di Galleria Campari che racconterà la storia dell’aperitivo italiano per eccellenza, dando un assaggio di tutto ciò che è esposto nella sede di Sesto San Giovanni.

Ma non finisce qui. Il tour del truck di Campari Academy sarà anche il palcoscenico per il lancio della nuova Campari Barman Competition con la testimonianza della vincitrice dell’ultima edizione Luana Bosello. Anche quest’anno la competizione inviterà i bartender di tutta Italia ad una sfida creativa a colpi di shaker per premiare il nuovo talento della mixology Campari.

L’attività promossa dal Truck di Campari Academy rientra nell’ambito di #Beremeglio, il nuovo progetto congiunto lanciato da Federvini e Fipe volto a sostenere il consumo responsabile e a promuovere la qualità all’interno dei pubblici esercizi italiani.