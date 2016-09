[Video] – Otranto, il turismo per Briatore: “Alberghi di lusso, non pensioncine”

Share 0 Share 0 Share 0

OTRANTO (Lecce) – “Quello che conta sono gli alberghi, i marchi, la pensione Mariuccia non serve a nulla“. E poi il porto, che è fondamentale, la formazione del personale, per non parlare dell’organizzazione dei trasporti.

L’imprenditore Flavio Briatore, a Otranto per un incontro insieme ai rappresentanti istituzionali del territorio, boccia sostanzialmente l’offerta locale, quella basata in gran parte su strutture ricettive a conduzione familiare. “Dovete iniziare ad avere dei brand – sottolinea – non solo cascine, hotel a cinque stelle, non solo mezze lune. E poi, la gente va in un posto per divertirsi, io due ore in un museo non ci starei. Non sottovalutate la movida, se è di qualità. Dovete avere ristoranti e spiagge e strutture per bambini per una certa clientela”, ovvero quella che possiede lo yacht, la carta di credito senza limiti e spende migliaia di euro in una sola serata per una cena o un tavolo in discoteca.

“Non c’è una catena alberghiera italiana – aggiunge – le grandi scuole alberghiere sono in Svizzera, ma con istruttori e manager italiani. Ecco, a mio avviso bisogna partire dalla base. Ci vuole un ministero, il turismo dev’essere centralizzato anche se poi il sindaco è la figura che meglio conosce il territorio. E chi critica il porto sul mare deve cambiare mestiere, io credevo fosse già finito”, prosegue, rivolgendosi al sindaco di Otranto Luciano Cariddi. “A noi i turisti quasi danno fastidio, manca una cultura specifica, mentre a Cannes, ad esempio, il turismo dura 12 mesi l’anno”.

“Occorre – insomma – puntare su alberghi, aeroporti, strade. Per me è la seconda volta in Puglia e ci ho messo un’ora e mezza per essere qui a Otranto dall’aeroporto di Brindisi, un vacanziere si spaventa”: questi i rilievi dell’imprenditore, che proprio nella Città dei Martiri sta realizzando una sede dell’esclusivo Twiga beach club e che è “amico di Donald Trump” e ammette esplicitamente di tifare per lui, “farà meno danni di quelli che stanno facendo i nostri, mi preoccuperei più di loro”. Politicamente scorretto, provocatore, mentalità orientata al profitto ed ex compagno di banco di Piergiorgio Odifreddi, Briatore – che salva solo Borgo Egnazia – non piace a tutti.

“Ma chi li vuole i turisti ricchi”, protesta qualcuno in sala, rivendicando il diritto di puntare su un turismo culturale, rispettoso delle specificità del territorio. Pure l’assessore regionale Loredana Capone parla di “valorizzazione del patrimonio, residenze storiche, masserie, borghi”, strumento con cui “saremo in grado di offrire un turismo di qualità, capace di portare ricchezza. Non i grandi alberghi uguali dappertutto, modelli omologati e omologanti”.

Il sindaco Paolo Perrone spiega come pure per Lecce valga tale scelta: del resto, chi viene nel capoluogo barocco lo fa soprattutto per i monumenti, l’arte, la sua enogastronomia, non certo per le catene alberghiere, identiche in ogni luogo del mondo. E Otranto, magari, non avrà i grattacieli di Dubai ma, in compenso, il mosaico della Cattedrale racchiude in sé un mistero lungo diversi secoli, i suoi vicoli raccontano di un sacrificio, quello di Antonio Primaldo e compagni che, per non rinnegare la fede cristiana, non ebbero timore di perdere la vita per mano degli Ottomani. Diventando, in tal modo, martiri e lasciando ai posteri una preziosa testimonianza. Universalmente riconosciuta. No, Otranto non è Dubai ed è proprio per questo che continua ad attirare ogni anno turisti da tutto il mondo.