Turismo, Blasi (Pd) e Pagliaro (FI) respingono il “modello Briatore”: “Sì alla cultura, no all’omologazione”

LECCE – “Una prospettiva poco interessante per il Salento”: il consigliere regionale Pd Sergio Blasi liquida senza troppi giri di parole il modello turistico proposto da Briatore ieri sera a Otranto.

“Intanto – è la sua argomentazione – esclude il 99 per cento delle persone, e questo è culturalmente inaccettabile per chi non pensi che solo i possessori di yacht hanno diritto alla vacanza. Inoltre si colloca oltre la storia del territorio, perfino oltre la geografia, quando afferma di aver realizzato in Kenya un luogo di vacanza in cui tutto sembra tranne che di stare in Kenya”.

Per Blasi, “Briatore punta alla creazione di non-luoghi riservati all’accesso esclusivo di una élite economica ad altissima qualità di spesa”: il target è la fascia extralusso che spende per divertirsi e non per entrare in un museo.

Il consigliere regionale dem ricorda di aver personalmente criticato la svolta “di massa” di alcune attrazioni, “ma esiste un mezzo nel quale collocare un’offerta turistica che sia in grado di valorizzare le potenzialità inespresse, garantendo al contempo una selezione non in base al ceto sociale quanto agli interessi e alle aspettative del turista”.

“Noi dobbiamo guardare – incalza – ad un turismo che apprezzi la cultura, anche quella popolare, la natura e il paesaggio. Che apprezzi i musei e i centri storici tanto quanto il buon vino e il buon cibo. Che sia in grado di apprezzare e rispettare la terra che visita e di non farci perdere il rispetto per noi stessi”.

Stoccata di Blasi, infine, nei confronti delle “istituzioni pubbliche” quando “cedono alla tentazione della photo opportunity con il vip senza riuscire a opporsi efficacemente nel dibattito, come avrebbero dovuto fare a Otranto”.

Critiche pure dall’esponente di FI Paolo Pagliaro: “Ben vengano anche le strutture per un turismo selezionato cosiddetto vip (quelli veri amano la semplicità), ma il Salento deve conservare la sua autenticità e le sue peculiarità: no tassativo ad ogni speculazione, alla cementificazione, al consumo del territorio e ai mega villaggi di multinazionali che farebbero l’elemosina e ci ruberebbero risorse in cambio di qualche posto di lavoro”.

No, dunque, alle “lezioncine” e sì a un concetto base: “La nostra terra ha bisogno di una cabina di regia che lavori assiduamente al servizio del Salento, e non deve essere il Salento una terra di conquista di ricche lobby che lo vedrebbero come un giocattolo da usare tre mesi l’anno. Vero è, però, che dobbiamo diventare accoglienti per tutti i target e molto più professionali, organizzati, educati e civili”.

Ben vengano, dunque, strutture extralusso, “ma che siano dimore storiche, masserie a cinque stelle e anche resort, ma eco-compatibili. La nostra forza deve rimanere la cultura, la bellezza e le tradizioni identitarie, il mare c’è ovunque ma noi abbiamo anche tanto altro: il Salento è unico e irreplicabile, per questo non dobbiamo omologarci o farci omologare”.