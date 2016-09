Punto Lega Pro: Foggia capolista, il Lecce rimedia solo un pari. Sale anche la Juve Stabia

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Emozioni a raffica nella quinta giornata di campionato in Lega Pro: il Lecce non va oltre lo 0 a 0 casalingo contro la Casertana e fallisce l’appuntamento con la quinta vittoria consecutiva che avrebbe permesso ai salentini di eguagliare il record di successi ottenuto in passato da Giampiero Ventura e da Franco Lerda.

Una prestazione, quella dei giallorossi, condizionata da uno stato di forma apparso non eccellente, viste le tre uscite ufficiali in soli otto giorni. I cambi operati, questa volta forse un pò in ritardo, non hanno pagato e il risultato è rimasto inchiodato sullla parità per tutti i novanta minuti di gioco. Il Lecce ha cercato la rete fino alla fine, ma in pieno recupero è stato Bleve a salvare la baracca con un intervento strepitoso ed evitare ai giallorossi una cocente beffa.

Il Foggia è la neo capolista del girone C: espugna il “San Filippo” di Messina per 2 a 1 e guadagna la vetta solitaria della classifica. Decisiva la doppietta di Mazzeo per i rossoneri, di Pozzebon la rete dei siciliani.

Il Matera pareggia in casa contro un coriaceo Catania. Gli etnei sono stati anche fortunati: Infantino sbaglia un calcio di rigore centrando il palo alla destra del portiere rossoazzurro ormai battuto. La Juve Stabia ne approfitta superando il Matera in classifica e conquistando il terzo posto. Kanoute e Cancellottti firmano il successo sul Siracusa (penultimo in classifica).

Il Cosenza aggancia il quinto posto superando al “San Vito” la Vibonese per 2 a 0. Di Gambino e Statella i sigilli sul match.

La classifica marcatori è guidata da Caturano del Lecce a quota 7 reti. Seguono Torromino (Lecce) e Pozzebon (Messina) a 4 reti; Gambino (Cosenza), Sarno (Foggia), Tiscione (Fondi) e Mazzeo (Foggia) con 3 marcature.

Nel prossimo turno il Foggia attende allo “Zaccheria” il Taranto in un derby che già promette scintille. Il Lecce sarà di scena in Sicilia contro il Siracusa. Il Matera di Auteri affronterà al “Giovanni Paolo II” la Virtus Francavilla di Calabro, mentre la Juve Stabia sarà impegnata in trasferta a Fondi.

Oronzo Cristian Guarino