Il talento e la storia di Tito Schipa raccontata tra i banchi di scuola. Al via il progetto tra Lecce e provincia

LECCE – La voce e la storia del grande tenore leccese Tito Schipa approda per la prima volta nelle scuole. Grazie al progetto dell’associazione “Orpheo per l’alba di domani” dal titolo “Tito – Il cantante piccoletto”, i giovani studenti degli istituti scolastici di Lecce e provincia conosceranno l’arte e la vita dell’Usignolo leccese, un personaggio fondamentale della storia del Salento.

Si parte dal libro, fresco di stampa, che dà il titolo al progetto, firmato da due giovani musicisti salentini, i fratelli Francesco e Matteo Spedicato, con la prefazione di Beatrice Rana, per raccontare agli allievi delle scuole il percorso che negli anni ha condotto Tito Schipa a diventare un grande tenore.

Sarà un sentito tributo al leccese più famoso nel mondo, sintetizzandone le vicende con brio, note di colore sulle sue origini, dettagli sulle sue passioni e, soprattutto, le accattivanti illustrazioni di Piero Schirinzi, in un volume di facile lettura destinato ai ragazzi, che si presenta in doppio formato, con testi in italiano ed inglese. Si tratta di certo almeno del primo libro bilingue dedicato all’Usignolo leccese.

Il progetto prevede anche un percorso didattico da svolgere in classe e uno spettacolo musicale prodotto da Orpheo, tratto dal libro, anche con musiche originali, che ha l’obiettivo di coinvolgere in maniera attiva i giovani studenti che di volta in volta saranno in platea. In programma anche il concorso canoro “Una voce per Tito” riservato a bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, per ricercare le due voci che parteciperanno alla realizzazione del disco “Canta con Tito”.

Il progetto, che più in generale ha l’obiettivo di avvicinare i piccoli alla musica, al teatro musicale e alla tradizione del “belcanto italiano”, partirà a breve in numerose scuole salentine, anche grazie al sostegno dell’Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato agli studi) e del Comune di Lecce (Assessorato alla Pubblica Istruzione), e al patrocinio della Provincia. Dopo Lecce, ad ottobre, il libro “Tito – Il cantante piccoletto” sarà presentato negli Usa.

Tutti i dettagli dell’intero progetto sono stati illustrati ieri dall’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Lecce, Nunzia Brandi, dai Maestri Francesco e Matteo Spedicato dell’associazione Orpheo e dal Maestro Eliseo Castrignanò, arrangiatore dei brani dello spettacolo musicale legato al progetto.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore Nunzia Brandi: “Siamo rimasti affascinati da questo progetto portato avanti da due giovani musicisti che hanno deciso di scommettere sul leccese più illustre al mondo. Abbiamo creduto sin dall’inizio in un progetto che guarda al futuro. Spettacolo, libro, concorso canoro: ci sono tutti gli ingredienti giusti perché Lecce possa riscoprire Tito Schipa facendolo rivivere ai più giovani attraverso una favola moderna”.