Furbetti del cartellino, esposto anonimo fa scattare indagini: nei guai due vigili urbani

NARDO’ (Lecce) – Timbrava il badge elettronico della sua sottoposta che era assente ingiustificata. Non solo. La falsa presenza della donna sul posto di lavoro veniva attestata anche attraverso documentazione cartacea, appositamente compilata. Qualcuno però deve aver notato questo modus operandi e così ha pensato di presentare una denuncia, in forma anonima, per far sì che la verità venisse alla luce. Questo è bastato per dare il via libera alle indagini che si sono concluse stamattina con la denuncia dei due “furbetti” del cartellino.

Protagonisti della vicenda, nonché destinatari dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari che questa mattina gli è stato notificato direttamente dai carabinieri, sono D.A.C.N. e C.M.A., 64enne e 50enne rispettivamente capitano e assistente della polizia municipale del Comune di Nardò.

I due agenti da tempo erano tenuti sotto controllo dai militari della stazione locale che, dopo aver ricevuto un esposto anonimo, hanno avviato una serie di appostamenti, pedinamenti e controlli, grazie anche all’ausilio di sistemi di videosorveglianza. Questi hanno permesso agli investigatori di raccogliere le prove della cattiva condotta dei due pubblici ufficiali.

Da quanto emerso pare che l’assenteista tra i due indagati fosse la vigilessa che però per “farla franca” avrebbe goduto della complicità del capitano. Quest’ultimo, infatti, di frequente e in più occasioni avrebbe timbrato il badge elettronico della donna quando smontava e montava dal servizio, mentre la sua sottoposta era in realtà assente. Una presenza dichiarata falsamente anche nella documentazione cartacea, acquisita ed ora nelle mani dei carabinieri.

L’escamotage come risultato consentiva che la vigilessa, alla fine del mese, percepisse regolare stipendio, indebitamente. Tutte le prove raccolte a loro carico hanno condotto alla denuncia dei due per truffa aggravata ai danni dello Stato e falsità ideologica in atti pubblici. Ancor più grave risulta la posizione della 50enne. Le indagini dei carabinieri, infatti, hanno permesso di appurare che in più occasioni abbia anche utilizzato impropriamente l’auto di servizio per scopi privati. Per questo la vigilessa risulta indagata anche per peculato.